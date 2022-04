Egypte: Patrice Carteron - Le technicien français a décliné le poste de sélectionneur d'Egypte

Récemment limogé par le Zamalek pour insuffisance de résultat, Patrice Carteron aurait pu devenir sélectionneur de l'Egypte.

En effet, avant de nommer Ihab Galal à la tête des Pharaons en début de semaine, la Fédération égyptienne de football a sondé plusieurs profils dont celui du technicien français à qui une proposition a été faite. "J'ai été honoré qu'on me propose d'entraîner l'équipe nationale égyptienne, et cela m'a rendu très heureux", a-t-il fait savoir dans un entretien avec Al Arabiya, propos relayés pas Afrik-foot. Toutefois, Carteron a décliné l'offre, préférant se concentrer sur son club saoudien qu'il se bat pour maintenir dans l'élite. "Cependant, j'aime relever de nouveaux défis et je suis convaincu de pouvoir maintenir Al Ettifaq dans la Saudi Professional League. Pour moi, je ne peux pas quitter un club dans des moments aussi difficiles. Je respecte le président d'Al Ettifaq et je crois que les circonstances m'ont empêché d'accepter l'offre de l'Égypte. J'écoute ce que mon cœur me dit et il m'a semblé que la chose la plus importante maintenant était de sauver Ettifaq d'une éventuelle relégation ".