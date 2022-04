Madagascar: Région Vatovavy - Une exploitation illicite d'or stoppée

Récidive, bris de scellé et usage de produit prohibé. Voilà quelques exemples des infractions constatées durant une descente faite par des responsables de la direction régionale du ministère des Mines et des ressources stratégiques, et d'éléments de la gendarmerie nationale, dans la commune rurale d'Ambohimiarina, district de Mananjary, le 12 avril. Des infractions qui s'ajoutent à l'exploitation d'or, sans autorisation. L'exploitation est stoppée et les mis en cause sont enquêtés.

La descente d'autorités ministérielles et d'éléments de forces de l'ordre découle d'une dénonciation faite un exploitant local, titulaire d'une autorisation, dans la commune d'Ambohimiarina, selon les informations partagées par le ministère des Mines et des ressources stratégiques. Il a été constaté que les exploitants clandestins utilisent un bateau "non identifié", muni de drague godets. Un matériel dont l'usage est illégal, également, selon la communication ministérielle.

Huit personnes dont trois ressortissants chinois et cinq Malgaches ont été appréhendés à bord du bateau "non identifié". L'un des ressortissants chinois, selon l'information partagée par le ministère des Mines, "est déjà mis en cause dans une affaire de drague illégale dans la localité d'Anosimparihy". Toujours selon cette missive ministérielle, la drague à godets saisie le 12 avril, a déjà fait l'objet d'une saisie et scellée dans la commune rurale de Marokarima, "il y a eu dans ce cas, un bris de scellé". L'enquête sur cette affaire est en cours.