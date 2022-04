Ile Maurice: Célébration - Pour une Pâques sous le signe du partage

Dimanche, on fêtera la Pâques. À cette occasion, on s'offre des oeufs ou encore des lapins. Mais d'où vient cette tradition ? Pour la Pâques, le chocolat est l'élément incontournable. Et si toi aussi, tu faisais une belle décoration de Pâques ? Prends ton tablier, tes ciseaux et suis-nous.

D'où vient cette tradition ?

Depuis l'Antiquité, les Romains, les Perses ou encore les Égyptiens décoraient des oeufs et se les offraient en cadeau pour marquer le retour du printemps, soit de la vie. Au 9e siècle, alors que les Européens se retrouvaient avec un surplus d'oeufs, ils se mirent aussi à les décorer et à se les offrir pour la Pâques. Ce n'est qu'au 19e siècle, quand le cacao est devenu plus accessible, que les chocolatiers ont commencé à confectionner des oeufs en chocolat. Ces oeufs étaient non seulement jolis à regarder mais ils avaient aussi bon goût. Depuis, cette tradition est restée, pour le plus grand plaisir de nos papilles gourmandes.

Le symbolisme des oeufs et des lapins

L'oeuf est un symbole de vie et de renaissance, symbole même de la fête de Pâques. Quant aux lapins, les anciens grecs s'offraient souvent un lièvre comme cadeau. C'était leur manière de déclarer leurs sentiments à quelqu'un. C'était donc un symbole d'amour mais aussi de vie car la lapine donne naissance à de nombreux petits. Les oeufs et les lapins, ces deux symboles de vie, ont dont été associés à la Pâques car c'est aussi une fête où la vie est célébrée.

À chaque pays sa tradition

Si, à Maurice, on connaît surtout les oeufs et les lapins de Pâques, la tradition est différente dans d'autres pays et régions du monde. Ainsi en Allemagne, la tradition veut que ce soit un lapin blanc invisible, qui cache les oeufs. Aux États-Unis et en Alsace, France, c'est un lièvre qui le fait. Dans la région de Thüringen, état central d'Allemagne, c'est une cigogne alors qu'en Suisse, il s'agit d'un coucou et pour certains, des cloches accompagnées de lapins. Mais peu importe la forme qu'elle peut prendre, cette fête est une célébration de la vie et du partage.

Et si tu t'y mettais !

Pourquoi ne pas profiter des jours qu'il te reste avant la célébration pour faire une couronne de Pâques. Fabriquée à partir de carton recyclé, elle est simple à réaliser et égayera, à coup sûr, ta maison. L'artiste Valérie Médard-Ramchurn te guide. "Pour faire la couronne de Pâques, tu as besoin de vieux emballages en carton comme des boîtes de céréales, des ciseaux, de la peinture de ton choix, de la colle, du ruban et une assiette en papier. Au lieu de la peinture, tu peux aussi utiliser des papiers colorés comme ceux des emballages cadeaux ou encore des morceaux de magazines que tes parents n'utilisent plus", explique-t-elle. "Pour commencer, nous aurons besoin d'une forme de lapin et d'oeufs. Tu peux demander à tes parents de les dessiner ou tu peux aussi les prendre sur Internet. Tu y trouveras plein de modèles." Une fois les modèles obtenus, trace les formes d'oeufs et de lapins et découpe-les sur les cartons recyclés. Enlève le centre d'une assiette en papier, de sorte qu'il ne te reste que le bord. "Peins ensuite les oeufs et les lapins. Amuse-toi avec les couleurs. Tu peux aussi utiliser des crayons de couleurs, même si la peinture en acrylique est mieux. Une fois peints et séchés, tu peux coller tes oeufs et tes lapins sur le bord de l'assiette en papier. Tu peux choisir de mettre un seul lapin ou plusieurs, c'est à toi de voir. Et si tu veux accrocher ta couronne, n'oublies pas de coller un ruban à l'arrière." Et voilà, ta couronne de Pâques est fin prête.

Le chocolat... et toi !

Tu aimes le chocolat ? Nous aussi. Le chef Kersley Racheea t'explique : "Le chocolat n'est pas compliqué à manier. Par contre, il faut savoir utiliser les bonnes températures pour le faire fondre. On appelle cela le tempérage. Mais pour faire plus simple, et si tu vas le consommer tout de suite, tu peux faire le fondre au bain-marie ou tout simplement en le passant aux micro-ondes. Une fois le chocolat fondu, tu peux lui donner toutes les formes que tu en as envie. Il existe désormais, dans les supermarchés, des moules de diverses formes, soit en forme de lapin, de poules ou d'oeuf. Mais attention, l'ennemi du chocolat est l'eau. Quand tu prépares le chocolat, il faut faire très attention à ne pas y mettre une goutte d'eau, sinon ta recette ne sera plus bonne."

Le chef Racheea t'offre une recette

La Pâques ne se célèbre pas sans sucreries. Le chef Racheea te fait cadeau d'une recette de gâteau au chocolat à l'orange que tu peux préparer avec tes parents ou tes soeurs et frères. Vous allez vous régaler.

Ingrédients :

100 g de farine pâtissière

145 g de beurre

5 oeufs

100 g de chocolat noir

20 g de cacao en poudre

10 ml d'essence de chocolat

100 g de sucre

8 g de Baking powder

30 ml de jus d'orange

Préparation : Mélange, à la batteuse, le beurre et le sucre. Bats le tout jusqu'à ce que le mélange blanchisse et devienne une crème. Ajoute-y les oeufs, un par un. Puis ajoute la farine pâtissière, le chocolat noir que tu auras préalablement fait fondre, le cacao, le jus d'orange et le Baking powder. Bats le tout pendant cinq minutes. Beurre un moule de 15 cm et verse-y la pâte obtenue. Laisse cuire au four pendant 25 à 30 minutes. Une fois cuit, laisse le gâteau refroidir et décore-le avec des oeufs de Pâques ou comme tu en as envie. Bon appétit !