Ile Maurice: Son époux interrogé under warning - Taslima Valayden monte au créneau

Il était interrogé "under warning", aux Casernes centrales en ce vendredi 15 avril, dans le cadre d'allégations de complot à l'encontre de Jean-Michel Lee Shim. Cela, après que Béatrice Kwan Tat est revenue sur ses propos. Cette dernière avait, en juillet 2021, porté plainte au CCID contre Jean-Michel Lee Shim, accusant le patron de SMS Pariaz Ltd de harcèlement sexuel et de lui avoir fait subir des attouchements.

Béatrice Kwan Tat est cependant revenue sur cette déclaration et allègue que c'est Mᵉ Valayden, alors son avocat, qui lui aurait 'forcé la main'. Mᵉ Valayden, les membres des Avengers et de Linion Pep Morisien se sont exprimés il y a quelques instants à propos de toute cette affaire. Tout comme Taslima Valayden, venue soutenir son époux. Cette dernière a déclaré : "Enough is enough", en s'adressant à Béatrice Kwan Tat.