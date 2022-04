Congo-Brazzaville: Le saviez-vous? Les grandes dames d'exception oubliées de l'histoire

L'histoire moderne est remplie de femmes d'exception dont les travaux ou les exploits n'ont pas toujours eu un retentissement à la hauteur de leurs mérites. Pour réparer cet oubli, nous avons dressé le portrait de quatre d'entre elles, qui malgré leur talent, sont trop souvent oubliées.

Alice Hamilton (1869-1970), médecin: Elle a été la première femme nommée professeur de faculté à Harvard et a posé les bases de la santé et de la sécurité au travail, grâce à ses travaux de recherche liés aux maladies professionnelles. Pionnière de ce qu'on appellera plus tard la médecine industrielle, Alice Hamilton a fait émerger plusieurs mesures visant à diminuer les problèmes de santé des travailleurs américains, en réduisant, par exemple, l'exposition au plomb. En dépit de son talent et de sa rigueur scientifique, elle a dans le même temps souffert de nombreuses discriminations en raison de son sexe.

Anne McLaren (1927-2007), embryologue : Cette biologiste et généticienne britannique a conduit les premières expérimentations réussies autour de la fécondation in vitro, ouvrant la voie à la procréation médicalement assistée qui permet aujourd'hui à des millions de femmes de donner la vie. Elle a également contribué aux techniques de diagnostic prénatal qui se sont aujourd'hui imposées comme des standards dans les hôpitaux et cliniques du monde entier.

Chien-Shiung Wu (1912-1997), physicienne : Américaine d'origine chinoise, elle fait partie des ingénieurs qui ont élaboré le procédé d'enrichissement de l'uranium. Quelques années plus tard, elle va réussir à démontrer le modèle scientifique de la non conservation de la parité dans les interactions faibles, et publier un ouvrage sur la désintégration bêta qui constitue encore aujourd'hui une référence pour tous les physiciens nucléaires. Elle est la première femme à avoir été élue président de la Société américaine de physique, en 1975.

Inge Lehmann (1888-1993), sismologue : Cette sismologue danoise a découvert et prouvé que le centre de la Terre est composé d'un noyau solide. Cette différence entre noyau solide et couche liquide qui compose l'extérieur du noyau terrestre porte aujourd'hui son nom : on parle, en effet, de discontinuité de Lehmann, en hommage aux travaux de cette passionnée de géodésie et de mathématiques.