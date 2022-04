Congo-Brazzaville: Investissements - Etienne Giros, nouveau patron du CIAN

Le Conseil français des investisseurs en Afrique (CIAN) a désigné Etienne Giros comme président, à l'issue d'un Conseil d'administration, en remplacement d'Alexandre Vilgrain.

Dans la continuité de son prédécesseur, Etienne Giros va veiller sur la place des entreprises françaises en Afrique et le rôle du CIAN dans le développement et le renforcement de leur positon sur ce continent. " Pour réussir en Afrique, il faut connaître l'Afrique ", déclarait-il, il y a quelques années, soucieux des bouleversements que connaît cette partie du monde depuis son entrée dans la mondialisation, et de la " forte position " de la France, qu'il appelle à consolider et à renforcer. " Notre rôle est ainsi de tenir nos membres informés de tous ces changements pour leur permettre de se positionner et de poursuivre leur développement sur ce marché qui est de plus en plus concurrentiel ", argumentait Etienne Giros. Il va donc s'investir sur des questions de fond pour approfondir les connaissances et expertises qui constituent la force du CIAN.

Etienne Giros pourrait aussi faire valoir le point de vue du Conseil, voire peser sur certaines décisions en " prenant des positions fortes et éclairées fondées sur les travaux de fond et de réflexion ", puisés sur des thématiques traitées par ses commissions et en dehors. " Le CIAN est aussi le représentant du secteur privé auprès des pouvoirs publics français, de l'Europe et des ambassadeurs des pays africains en France ", aime-t-il rappeler, plaidant pour " la cause du secteur privé auprès de ces différentes parties prenantes ".

Le CIAN génère un chiffre d'affaires de plus de soixante milliards d'euros en Afrique, signe de " l'importance du continent africain pour la France derrière l'Europe. " Nous avons donc un véritable travail à mener pour promouvoir cette réalité aussi bien auprès des pouvoirs publics que de l'opinion ", soutient le président du CIAN. Etienne Giros était le président délégué du CIAN depuis 2014.

Le président sortant, Alexandre Vilgrain, a déclaré : " Ce fût un réel honneur de contribuer aux activités du CIAN qui ont permis de défendre le positionnement des entreprises sur le continent africain, et d'améliorer le climat des affaires. Je me réjouis de passer le flambeau à Etienne GIROS avec qui j'ai toujours eu plaisir à travailler. Son expérience et son enthousiasme pour le continent feront de lui un parfait représentant du secteur privé en Afrique. Pour ma part, je continuerai à participer aux travaux du Conseil ".

Quant à Etienne Giros, honoré de cette nomination, il va " poursuivre le travail accompli depuis des années conjointement avec Alexandre Vilgrain. Faire rayonner et accompagner les entreprises françaises présentes en Afrique, porter leurs intérêts et valoriser leur impact sur le continent sont les ambitions premières du CIAN ".

Le nouveau vice-président du CIAN, Jérôme Fabre, a rappelé quelques projets de l'association, à commencer par la formation professionnelle. Lors de son forum Afrique, le 22 juin prochain, le CIAN présentera ses activités phares pour accélérer une relance durable.