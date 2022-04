Algérie: Huawei ICT Competition - 12 étudiants algériens lauréats primés

Alger — L´entreprise Huawei Algérie a organisé, jeudi soir à Alger, la cérémonie de remise des prix à 12 étudiants algériens lauréats de la finale nationale de la 3ème édition du concours mondial "Huawei ICT Compétition" pour la saison 2021-2022.

Ces étudiants ont vu leurs efforts couronnés de succès et remporté la compétition nationale de Huawei en réalisant les meilleurs scores autour des thèmes de la Network et Cloud.

Ces 12 étudiants, issus de 9 universités algériennes, ont été sélectionnés pour représenter l'Algérie à la compétition régionale prévue les 25 et 26 avril prochain et qui verra la participation des pays d'Afrique du Nord.

Les lauréats venus notamment d´Universités et Ecoles supérieures d´Alger, de Boumerdès, de Saïda, de M´Sila et de Béjaïa, devront encore concourir contre des étudiants de pays d´Afrique du Nord avant l'ultime étape, à savoir la finale qui se tiendra en Chine.

En Algérie, 1200 étudiants de 32 universités se sont inscrits à l'examen préliminaire, dont 300 étudiants ont participé à l'examen national qui s'est déroulé en ligne dans la salle de classe intelligente de l'académie Huawei ICT à l'Université des Sciences et de la Technologie Houari- Boumediene (USTHB) d´Alger.

A l´occasion de la cérémonie de remise des prix aux lauréats de la 3ème édition de la Huawei ICT Competition, M. Alex Liu, chargé des relations publiques et gouvernementales au sein de Huawei Algérie, a exprimé la volonté de Huawei d'accompagner les jeunes talents dans le domaine des TIC, et ce, afin de faciliter la transformation digitale du pays.

Il a affirmé que les programmes "Huawei ICT Académie", "Huawei ICT compétition", "Seeds for the future" contribuent à créer un environnement permettant le transfert de savoir-faire en faveur des étudiants et des jeunes porteurs de projets.

De son côté, M. Mohamed Bouchicha, directeur général de la recherche au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué que cette édition, placée sous le patronage du ministère, a été marquée par la participation d´étudiants issus de 20 Universités et Instituts à la finale du concours national qui a eu lieu à l'USTHB en décembre 2021.

Il a appelé les 12 lauréats à redoubler d´efforts pour être sur le podium aussi bien lors du concours régional d´Afrique du Nord que lors du concours mondial prévue en chine, ajoutant qu´ils consacreront ainsi une tradition de réussite pour l´Algérie marquée par la consécration de trois équipes algériennes ayant décroché la première place, parmi 61 équipes concurrentes issues de près de 100 pays, lors des deux précédentes éditions 2019 et 2020.

Il a rappelé que le ministère a signé avec Huawei Algérie en 2018, un mémorandum d'entente visant la création du programme "Huawei ICT Academy" dans les différents établissements universitaires en vue de mettre en place un écosystème de compétences pour l'industrie des TIC.

"Je tiens à ce titre à remercier vivement l'entreprise Huawei pour son engagement partenariale dans notre pays qui vise à former les jeunes étudiants et les talents algériens dans le domaine des TIC moyennant un transfert du savoir-faire aux jeunes talents algériens dans l'optique de former une ressource humaine qualifiée pour faire face aux impératifs de la transformation digitale", a-t-il ajouté.

Intervenant à cette occasion, M. Abdelkrim Beniaiche, recteur de l´Université Abderrahmane Mira de Bejaia, a rappelé que son établissement universitaire, qui avait signé en 2020 un accord de partenariat avec l'entreprise huawei, a pris part à ce programme avec 26 instructeurs (enseignants et Ingénieurs) répartis en 5 Campus (Campus Université de Bejaïa, Campus informatique, Campus Technologie, Campus Génie Electrique et Campus Recherche Opérationnelle).

En parallèle, les étudiants de l'université de Bejaia ont eu la possibilité de participer au concours organisé par Huawei, où ils ont pu accéder à du matériel d'apprentissage en ligne et à la certification Huawei, a-t-il indiqué.