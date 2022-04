Angola/Egypte: Petro et Zamalek s'affrontent en match revanche

Le Caire — Petro de Luanda d'Angola et Zamalek d'Egypte jouent ce vendredi, à 23h00 heure locale, dans un match dont l'importance transcende la simple leadership de la conférence du Nil, telle est la rivalité entre eux.

L'enjeu de la 5e journée de la Ligue africaine de basket (BAL) est vu par les critiques comme une finale anticipée, une idée basée sur le niveau compétitif des prétendants et parce que c'est ce Zamalek qui a éliminé Petro de la course au titre de l'édition précédente.

Ce vendredi sera le jour de la revanche au Pavillon Hassan Mustafa Hall avec les Angolais qui entendent se racheter de la défaite au Rwanda'2021, 71-89, alors qu'ils perdaient déjà à la mi-temps (39-53).

L'actuel champion d'Afrique version BAL (Zamalek) et le troisième classé (Petro) se battent pour la tête à un moment où ils totalisent jusqu'à 4 points chacun.

La compétition se déroule dans un système de tous contre tous en un tour.

Dans ce match, selon l'entraîneur tricolore, José Neto, la stratégie sera de garder la défense pressante et d'attaquer le panier efficacement, en évoluant toujours dans le collectif.

A propos de la précédente défaite, le coach n'assume pas la revanche et fait valoir que son regard est tourné vers le présent et non vers le passé, ne gardant que le discours gagnant.

Jouant avec le soutien de leur public, bien que réduit, les Égyptiens ont jusqu'à présent gagné Cobra Sport Club du Sud-Soudan, 80-63, et le Cap, d'Afrique du Sud, 101-77.

Petro a vaincu ces mêmes adversaires, respectivement, 92-56 et 80-61.

Au chapitre des réalisations de cette épreuve débutée en 1971 et dont le 1º de Agosto est le plus titré, avec 9 trophées, Petro l'a emporté en 2006 et 2015, tandis que Zamalek en 1992.

Quatre des six équipes en compétition dans la conférence Nil se qualifient pour les quarts de finale, qui incluent déjà Rwanda Energy Group, l'AS Salé du Maroc, le SLAC de Guinée et l'US Monastir de Tunisie, de la Conférence du Sahara, disputée en mars dernier, au Sénégal.

La deuxième édition de la compétition africaine des clubs, qui depuis 2021 a adopté le nom de BAL, se termine en mai prochain à Kigali.