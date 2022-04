Angola: Les produits angolais dans le viseur des hommes d'affaires zambiens

Luanda — Les produits nationaux, comme le poisson et le sel, ont été pointés avec intérêt par les hommes d'affaires zambiens pour la consolidation du commerce, en plus du pétrole, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre de l'Industrie et du Commerce de ce pays, Chipoka Mulenga.

"L'Angola et la Zambie ont travaillé et nous reconnaissons que notre pays a des produits locaux, tels que la viande et les céréales, qui peuvent profiter aux deux peuples, ainsi que l'Angola a du poisson, du sel et de l'huile qui, en raison de sa proximité avec la frontière, devraient profiter à la Zambie", a souligné le gouvernant.

Le responsable a fait cette déclaration à la presse, en marge de la signature des avenants de "l'accord commercial bilatéral" entre ces deux pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), qui visera à encourager les affaires entre entrepreneurs des deux parties.

Il a souligné que ces addenda opérationnaliseront spécifiquement l'accord existant entre les deux pays, signé en 2016.

Interrogé sur les stratégies à adopter pour améliorer l'interconnexion, par voie terrestre, des deux pays, Chipoka Mulenga s'est engagé à travailler avec le gouvernement angolais, de manière à surmonter ce défi de la locomotion par voie terrestre (routes) et à mettre en pratique les échanges commerciaux dès que possible.

À son tour, son homologue angolais, Victor Fernandes, a informé qu'une équipe technique est en cours de création, composée d'Angolais et de Zambiens, qui identifiera les produits, services et biens qui pourraient faire partie des assortiments commerciaux à ce stade.

"Nous pensons qu'avec ce démarrage, nous mettrons la pression sur le côté sûr, c'est-à-dire sur nos opérateurs du secteur privé, comme une opportunité d'ouvrir de nouveaux marchés et d'atteindre au-delà des frontières, ici chez notre voisin", a déclaré le ministre de l'Industrie et du Commerce d'Angola.

Le dirigeant a reconnu le potentiel de la Zambie dans la production céréalière, soulignant la nécessité d'accroître le commerce.

"Par conséquent, ici, nous pouvons voir qu'il y a la capacité d'échanger des expériences et d'augmenter les échanges avec la Zambie, qui est très faible, pas plus de 6 millions de dollars, ce qui est insuffisant pour ce qui est par rapport au potentiel des deux pays", a souligné le gouvernant.

Coopération Angola/Zambie

Malgré leur proximité géographique, l'Angola et la Zambie enregistrent une faible densité du volume de leurs échanges, essentiellement soutenus par la vente de dérivés pétroliers, de sel, de matériaux de construction, d'engrais et de semences.

Outre le domaine commercial, les deux pays ont des accords dans les domaines douaniers, soutenant un ensemble d'actions, qui seront mises en œuvre à la lumière du plan stratégique du secteur, pour permettre aux services frontaliers connexes de fonctionner conformément à la loi.

Ils entretiennent également des relations dans le domaine de la migration, en vue d'assurer l'intégrité de la frontière entre les deux pays. Ils prévoient également d'approfondir la coopération dans le volet de la lutte contre le trafic de drogue, l'émigration clandestine, les crimes transfrontaliers, en plus d'améliorer les accords de suppression des visas.

Sont également en cours d'élaboration des accords de coopération entre les deux pays dans le domaine du pétrole et du gaz, envisageant la construction éventuelle du "Angola-Zambia Oil Pipeline (AZOP)", un oléoduc qui relie la raffinerie de Lobito (Angola) à la ville de Lusaka, capitale de la Zambie, entre autres accords.