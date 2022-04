Sénégal: L'église de Diourbel rouvre ses portes après quatre ans de réfection

Diourbel — L'église Notre-Dame des Victoires de Diourbel va rouvrir ses portes aux fidèles vendredi dans la soirée après quatre ans de fermeture pour les besoins de sa réhabilitation, a annoncé l'Abbé Pierre Claver Ndione, curé de cette paroisse du centre du Sénégal.

Une première messe sera ainsi célébrée dans cette église centenaire à partir de 22 heures, a-t-il notamment indiqué vendredi lors d'un entretien avec des journalistes en prélude de la célébration de la fête de Pâques. "On a une préparation un peu particulière parce que depuis trois ans voire quatre ans, l'église était en réfection. C'est aujourd'hui que nous voulons faire le grand nettoyage pour espérer regagner l'église à partir de ce soir et continuer comme ça le dimanche à venir", a-t-il expliqué. Il a insisté sur le fait que la réouverture de l'église était un souhait de toute la communauté catholique qui célébrait ses messes sous des tentes. "Les travaux sont achevés en grande partie, il ne reste juste que la peinture de la façade extérieure. A l'intérieur tout est fini. La première messe sera célébrée à 22 heures avec toute la communauté chrétienne. On va ouvrir les portes de l'église pour célébrer la première messe depuis 4 ans", a fait savoir le curé.

Pour préparer la grande de messe, les fidèles allient prières et activités en nettoyant l'édifice, le rendre propre et permettre à toute la communauté de regagner tranquillement le lieu de culte. S'agissant de l'inauguration, le curé de Diourbel dit attendre que l'Évêque de la Diocèse fixe une date avant l'ouverture des classes au mois d'octobre. Cette année la paroisse Notre-Dame des Victoires a organisé une collecte pour venir en aide aux personnes vulnérables de la ville de Diourbel. "La particularité, cette année, on a invité pas mal de familles à s'inscrire volontairement et à donner un sac de riz aux pauvres. On a fait une collecte assez importante de presque de 100 sacs de riz", a-t-il indiqué. A l'en croire, l'église a également apporté un don à la Maison d'arrêt de Diourbel dès le premier dimanche du carême, le 13 mars.