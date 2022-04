Maroc: La Grande Mosquée d'Alger - Emblème de l' architecture religieuse almoravide

La Grande Mosquée d'Alger (Jemaa Kebir) fut construite par l'Almoravide Youssef Ibn Tachfin en 1097. Le minaret date de 1324 et fut construit par le sultan zianide de Tlemcen, Abu Tashfin. La salle de prière, sans coupole centrale, est hypostyle; les piliers sont reliés par de grands arcs. Le mihrab est décoré de colonnes et de céramique.

Le minaret est surmonté d'une hampe que traversent trois boules de cuivre. La galerie extérieure n'est pas d'origine. Elle a été ajoutée en 1836. Ses colonnes de marbre à chapiteaux décorés de motifs floraux proviennent de la mosquée Es Sayida qui s'élevait à la Place des Martyrs et que l'on jeta à bas en 1830. Plus récemment, on a recouvert les tuiles rouges de son toit de rouleaux d'étanchéité.

Elle est construite en pierre, brique, tuile, bois sur une charpente de bois. Le décor intérieur est fait de céramique et de bois. La Grande Mosquée est située à la Rue de la Marine et elle est la plus ancienne mosquée d'Alger.

La Grande Mosquée d'Alger, la Grande Mosquée de Tlemcen et la Grande Mosquée de Nedroma sont les seuls monuments de la dynastie almoravide subsistant de nos jours. Cette mosquée de plan arabe, emblématique de l'architecture religieuse almoravide, est la plus grande et la plus ancienne mosquée d'Alger.

L'édifice rectangulaire est plus large que profond et couvert de doubles toitures en tuiles, comme toutes les mosquées almoravides. On accède à la cour par un portique conduisant à trois entrées percées dans le mur nord. La cour barlongue est entourée de portiques dont certains constituent le prolongement des nefs de la salle de prière. Celle-ci, également munie d'entrées latérales, est divisée en onze nefs perpendiculaires au mur qibli et en cinq travées. Les arcs polylobés parallèles au mihrab alternent avec des arcs outrepassés légèrement brisés perpendiculaires à celui-ci, qui reposent sur des piliers rectangulaires et cruciformes.