Ile Maurice: Contrats publics - La police recherche 15 berlines

À peine quelques semaines après avoir été épinglée par l'Independent Review Panel (IRP), la Mauritius Police Force lance un appel d'offres pour l'achat de 15 berlines. La police veut faire acquisition de 15 Fully Executive Saloon Car avec quatre portes et d'une capacité de 1 550cc à 1 650cc. Il s'agit de berlines automatiques qui devront avoir le volant à droite et accommoder cinq passagers incluant le chauffeur. Les voitures devront avoir toutes les options électroniques et de connectivité.

Les soumissionnaires doivent présenter un minimum de trois couleurs pour ce renouvellement de la flotte. Ils devront également produire une garantie anticorrosion sur les véhicules et de 100 000km ou trois ans. Tous les prix doivent inclure les droits d'accise. La date butoir est le 10 mai.

Ces berlines ne seront pas aux couleurs de la police. Elles seront cependant livrées avec des plaques d'immatriculation Republic of Mauritius (RM), et des plaques dites civiles. Normalement ces véhicules sont utilisés pour les déplacements officiels, et aussi pour des secrétaires parlementaires privés ou ministres. Les officiers de la Very Important Persons Support Unit (VIPSU) sont les chauffeurs et accompagnateurs des passagers de ces véhicules.

Par ailleurs, ce nouvel appel d'offres pour l'achat de véhicules inclut la recommandation de l'IRP et de ce fait, la fourchette de la puissance du moteur est indiquée. Sans cet élément, l'appel d'offres pourrait paraître en faveur d'un concessionnaire. Pour rappel, la police a subi un revers devant l'IRP car cette information n'était pas précisée dans un précédent appel d'offres et ABC Motors avait contesté le fait qu'un appel d'offres pour l'achat de 4x4 était trop restrictif. Les détails techniques étaient trop spécifiques et les autres concessionnaires pouvaient être exclus.