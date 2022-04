Ile Maurice: Plaine-Verte - Bhai Ahmad percuté en revenant d'un orphelinat

Bhai Ahmad, coiffeur de renom de Plaine-Verte, a été victime d'un accident. Il marchait lorsqu'il a été percuté par une motocyclette. Le motocycliste a pris la fuite, abandonnant sa moto sur place. L'homme de 82 ans, qui fut le coiffeur attitré de feu sir Seewoosagar Ramgoolam et d'autres grandes personnalités, revenait d'un orphelinat où il avait apporté de la nourriture pour des enfants afin qu'ils rompent leur jeûne en ce mois de Ramadan.

Mohammad Elaaheebucus, plus connu comme Bhai Ahmad, est une figure incontournable de Plaine-Verte. Il est connu pour être un coiffeur hors pair ainsi que pour ses nombreux actes de générosité. Mercredi, après avoir accompli un énième acte de bonté, il a été victime d'un délit de fuite. Le choc a été si violent qu'il a été projeté sur quelques mètres. En effet, aux alentours de 18 h 45, alors qu'il revenait d'un orphelinat, un motocycliste, qui roulait à tombeau ouvert selon des témoins, l'a percuté de plein fouet, à la route des Pamplemousses, Plaine-Verte. Le motocycliste a abandonné sa moto et a pris la fuite, provoquant la révolte des habitants de la localité. C'est grâce à sa moto que la police a pu le retracer. Il avance qu'il a dû se rendre à l'hôpital car il avait également été blessé.

L'habitant de Caro Lalo, Vallée-des-Prêtres, âgé de 35 ans, a été conduit plus tard par la police sur le lieu de l'accident pour les besoins de l'enquête. Il a été testé négatif à l'alcootest. La police l'a autorisé à rentrer chez lui après son audition et sa moto a été saisie. Il a soutenu que la victime se trouvait sur la route et non sur le trottoir. La police devra visionner les images des caméras de surveillance de la région pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Entre-temps, Bhai Ahmad a été transporté à l'hôpital Dr A G Jeetoo par le service d'urgence qui avait été alerté par les témoins de l'accident. Il a été admis aux unités des soins intensifs et son état de santé est jugé inquiétant.

Pilier de Plaine-Verte

L'accident de Bhai Ahmad a été comme une onde de choc à Plaine-Verte. Il faut dire que l'homme est bien plus qu'un coiffeur, il est un pilier et la mémoire de la région. Car cela fait quand même 75 ans que son salon existe...

Le lieu n'a pas beaucoup changé au fil des décennies. Le parfum de vieux bois y était permanent. Les chaises, banc, miroirs et même les tableaux sont recouverts de cette patine unique qui vient avec l'âge. Bhai Ahmad y travaille depuis son enfance. Au fil de sa carrière, il a souvent raconté qu'il a vu la métamorphose de Plaine-Verte, la disparition des bois pour laisser place à la région désormais dense. Il a aussi vu grandir les Boolell, Ramgoolam, Gayan et autres figures politiques. A chaque fois qu'il était sollicité, c'était avec le même plaisir, la même énergie qu'il se remémorait du passé, du temps où "ti ena ennta pié fri", des changements en profondeur après le passage du cyclone Carol. Des fois, il se laissait même aller et évoquait la politique.

Son sens de l'humour était tout aussi connu que son salon. Combien de fois n'a-t-il pas dit "Dan sa salonla, tou antikité. Meb, klian, mwa... " en riant. D'ailleurs, au fur et à mesure du passage des années, sa clientèle avait vieilli avec lui et lui était restée fidèle. Ceux qui avaient déménagé et n'habitaient plus dans la région faisaient toujours le déplacement, malgré leur âge avancé, pour venir lui tenir compagnie. "Ennta nepli ena seve tou, me zot vini. Nou kouma fami", avait-il l'habitude de dire.