Seychelles: Acquittement d'un artiste de street-art français, jugé pour meurtre

Détenu depuis un an et demi, l'artiste Thomas Debatisse a été acquitté du meurtre de sa compagne franco-congolaise. Le jury de 5 hommes et 3 femmes a manifestement estimé les preuves présentées par l'accusation comme insuffisantes, au terme d'un procès de deux mois, le plus long qu'ait jamais connu l'archipel.

Le doute des jurés a profité à l'accusé Thomas Debatisse. Par six voix contre deux, ceux-ci ont estimé que cet artiste niçois de 35 ans, surnommé " Otom ", ne devait pas être condamné pour le meurtre d'Emmanuelle Badibanga, sa compagne âgée de 32 ans, retrouvée morte dans leur suite du Club Med de l'île de Sainte-Anne, où ils séjournaient le soir du 27 avril 2021.

" C'est la fin de l'humiliation ", lâche Thomas Debatisse, après l'annonce de la décision. Incarcéré depuis le 5 mai 2021, il risquait la prison à vie. Ses avocats et lui-même expliquaient que la jeune femme était très troublée ce soir du 27 avril 2021 et qu'elle s'était, selon toutes les apparences, suicidé en se pendant avec un foulard au porte-serviette de sa salle de bain.

Or l'accusation pointait, elle, des zones d'ombre dans l'emploi du temps du jeune homme, son attitude parfois colérique avec la jeune femme, et s'appuyait sur le rapport d'un premier médecin légiste estimant qu'elle était morte par strangulation " par derrière ", et non par pendaison.

Des experts français pour dissiper les doutes

Mais des experts français et un médecin mauricien, mandatés par la défense, ont formellement démenti plusieurs points de ce rapport. " Je n'avais pas de doute que c'était un homme innocent que l'on était en train de juger. Pour moi, la police seychelloise doit revoir son protocole ", déclare Maître Basil Hoareau, avocat de Thomas Debatisse, tout en remettant en cause les compétences du médecin légiste ayant procédé à l'autopsie de la victime. " C'est grâce à l'aide d'experts français, qui ont démontré que le pathologiste des Seychelles avait menti à la cour et qu'il était incompétent, c'est ce qui nous a permis d'obtenir l'acquittement ", affirme Maître Hoareau.

Thomas Debatisse avait en outre bénéficié du soutien public de personnalités de Nice, sa ville de résidence, notamment son maire Christian Estrosi qui s'est dit " soulagé " par son acquittement " après un an et demi d'épreuves ". La famille d'Emmanuelle Badibanga, en revanche, n'a fait aucun commentaire à l'issue du verdict.