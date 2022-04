Centrafrique: Action contre la faim suspend une partie de ses activités dans la Basse-Kotto

Cette décision fait suite à l'attaque d'un véhicule de l'ONG dans laquelle quatre employés centrafricains d'Action contre la faim et un fonctionnaire local ont été blessés.

L'assaut s'est produit le 7 avril dans la préfecture de la Basse-Kotto, à plus de 500 km à l'est de Bangui, dans une zone où s'affrontent le groupe rebelle de l'Unité pour la Paix en Centrafrique (UPC) et l'armée centrafricaine épaulée par des paramilitaires russes, des " instructeurs " selon Moscou, des " mercenaires " de la société privée russe Wagner selon l'ONU et l'Union européenne.

Les équipes de l'ONG ont été victimes " d'une attaque d'hommes armés alors qu'ils circulaient en voiture " et quatre de ses " employés " ainsi qu'un fonctionnaire local de la Santé " ont été blessés ", explique Action contre la faim. Son directeur en Centrafrique, Jean-Baptiste Charmetant, assure ne pas savoir qui étaient les agresseurs. L'un des employés " blessé par balle a dû être évacué à Bangui " mais " ses jours ne sont pas en danger ", précise le communiqué.

Dans un communiqué, Action contre la faim annonce suspendre " une partie de ses activités " dans la zone tant qu'elle n'obtiendra pas " des garanties pour la sécurité " de ses équipes, a-t-elle indiqué. L'ONG, qui dit notamment fournir des soins de santé à près de 4 000 enfants et femmes enceintes, arrête temporairement ses activités de " cliniques mobiles " et " de renforcement de l'accès à l'eau potable " et appelle " toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire ".

⚠️ Un groupe armé a attaqué nos équipes qui circulaient en voiture dans la préfecture de la Basse-Kotto en #Centrafrique 🇨🇫 : 5 blessés.

Nous condamnons fermement cette attaque qui nous contraint à suspendre une partie de nos activités dans la région.https://t.co/ghIAgwVscH

-- ActionContreLaFaim (@ACF_France) April 15, 2022

