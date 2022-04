Algérie: Blida - Les ustensiles traditionnels marquent les tables de l'iftar

Blida — L'usage des ustensiles en argile, ou en terre cuite, est une tradition incontournable du mois de Ramadhan pour de nombreuses familles de Blida qui s'attachent durant ce mois sacré à préparer et à servir leur Iftar (rupture du jeûne) dans ce type de vaisselle indémodable conférant une touche typique à leur table du Ramadhan.

En effet, les femmes de Blida expriment, à chaque mois de Ramadhan, un engouement particulier pour les ustensiles en argile rouge, notamment les marmites destinées à la préparation de l'incontournable Chorba de l'Iftar, en plus des services vaisselle en argile blanche, englobant plusieurs plats à salade, un grand plat principal et d'autres petits plats divers.

Outre la recherche d'une touche esthétique traditionnelle pour la table de l'Iftar, de nombreuses femmes ont expliqué à l'APS, leur préférence pour les ustensiles en terre cuite, par leur quête d'une alimentation saine notamment.

Le succès des ustensiles en argile est notamment visible au marché "Djouadjla " d'Ouled Yaich, où un vendeur a affirmé que ses produits, dont il fait la promotion sur les réseaux sociaux, sont très prisés par les femmes.

A noter, de nombreuses pages Facebook spécialisées dans la décoration d'intérieur, mettent en ligne des vidéos de divers produits en argile et terre cuite, fabriqués localement, voire même d'importation, pour attirer le plus de clients possible.

Un vendeur de poterie de Hammam Melouane, une région réputée pour cet artisanat, a révélé que ses produits "se vendent beaucoup mieux" depuis qu'il en fait la promotion sur sa page facebook, estimant, en outre, qu'il contribuait ainsi à la sauvegarde de cet héritage de la disparition.

Il a fait savoir qu'il assurait la livraison à domicile gratuite de ses produits pour tous les clients résidents dans les wilayas voisines, tout en leur prodiguant des conseils sur leur utilisation et entretien.

Engouement important pour les ustensiles en argile blanche

"Un engouement croissant est également exprimé pour les ustensiles en argile blanche, forts prisés pour leur belle esthétique et leurs couleurs", a déclaré à l'APS, Rachida Ferroudj, artiste plasticienne spécialisée en décoration et céramique.

Cette artisane, activant dans un local de la maison de l'artisanat et des métiers d'Ouled Yaich, s'applique quotidiennement à confectionner de belles pièces en céramique multicolores, dont des boîtes d'épices aux couleurs dorées et autres pièces d'arts qu'elle produit sur commande.

Mme Ferroudj a souligné que chaqu'une de ses pièces est le résultat d'un travail minutieux qui commence par le bon pétrissage de l'argile blanche importée, puis sa cuisson dans un four à une température d'au moins 1200 degrés, pour l'obtention d'un produit brut, qui sera ensuite décoré à la main.

"En dépit de la rudesse de ce travail, j'éprouve un grand bonheur devant la satisfaction de mes clients", a-t-elle, néanmoins, affirmé.

Malgré l'émergence de plusieurs types d'argiles d'importation, dont la blanche et la grise (non disponibles sur le marché local), cette artisane a souligné "la préférence" affichée par les femmes, durant le mois de Ramadhan, pour les ustensiles en argile rouge, "profondément liés à nos traditions et coutumes et pour ses bienfaits sur la santé".

Elle a cité, à titre indicatif, le "tajine" de poterie rouge destiné à la préparation du pain traditionnel, appelé localement le "Khobz El Madoune", classé en tête des ventes durant le Ramadhan, car beaucoup de familles à Blida demeurent attachées à la tradition du pain maison.

A noter également, que de nombreux spécialistes de la nutrithérapie recommandent l'utilisation des ustensiles en argile en cuisine, en raison de leurs bienfaits naturels, notamment suite à la confirmation de la relation, de cause à effet, entre l'émergence de plusieurs maladies cancéreuses et l'usage d'ustensiles en plastique, aluminium, silicone et autres.

Parmi eux, Dr Smail Chelibane qui a relevé parmi les avantages des plats cuisinés dans des ustensiles en argile, la sauvegarde des valeurs nutritionnelles des aliments (vitamines, sels minéraux), en raison de leur cuisson lente.

Encore plus, l'argile (ou terre cuite) qui est un matériau naturel ne diffusant pas de substances toxiques à une forte chaleur, contribue à l'équilibre acido-basique du sang, tout en conférant une saveur particulière aux aliments, a-t-il dit.

Le même praticien a recommandé un retour à l'utilisation des ustensiles en terre cuite en cuisine, au vu, a-t-il dit, de leur contribution à la prévention de plusieurs maladies, dont l'ostéoporose, la carence en calcium et les inflammations, forts répandues actuellement, a-t-il observé.