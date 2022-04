Afrique: Prix "Voix d'Afriques" - Un écrivain sénégalais parmi les quatre finalistes

Dakar — L'écrivain sénégalais Ousmane Macodou a été sélectionné parmi les quatre finalistes de la 3ème édition du Prix "Voix d'Afriques", dont le lauréat de la 3e édition sera dévoilé le 21 septembre prochain.

Le Prix "Voix d'Afriques", initié en 2020, révèle les nouvelles plumes du roman africain en langue française et vise selon ses promoteurs "à faire émerger les jeunes auteurs (es) de langue française du continent africain".

Né à Thiénaba, dans la région de Thiès, à une centaine de kilomètres de Dakar, Ousmane Macodou présente un roman intitulé "La légende de la dette", indique un communiqué de presse de Radio France Internationale (RFI), un des partenaires du prix.

Le Sénégalais y est présenté comme un passionné de la littérature influencé par les auteurs du nouveau roman.

Il concourt avec trois autres jeunes auteurs parmi lesquels Ahmed Al Bouchiki (Maroc) avec son roman "Des cygnes et des caméléons", Ernis et Audray Yangan (Cameroun) pour respectivement "Médium" et "Le roi muet".

Le jury de dix membres chargé de désigner le lauréat 2022 est présidé par l'écrivain franco-djiboutien Abdourahman Waberi. L'écrivain et journaliste mauritanien Bios Diallo en est également membre.

"C'est un prix pour soutenir et mettre en lumière les nouvelles voix littéraires africaines, des romans reflétant la situation d'un pays, une actualité politique, économique et sociale ou des textes plus intimistes", écrivent les initiateurs.

Il a été remporté en 2020 par l'Ivoirien Yaya Diomandé pour son roman "Abobo Marley" racontant le quotidien de Moussa, un apprenti de Gbaka (l'équivalent des cars rapides au Sénégal) qui fait le voyage Abobo-Adjamé, dans l'agglomération d'Abidjan.

En 2021, c'est le Congolais Fann Attiki qui a été couronné avec son livre "Cave 72", un bar à Brazzaville où l'on se retrouve pour oublier un quotidien gouverné par l'absurde.

Le Prix "Voix d'Afriques" est initié par RFI et les Editions JC Lattés, en partenariat avec la Cité internationale des arts en France.