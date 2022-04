Sénégal: Une centaine de kits alimentaires du Fonds de solidarité nationale à des familles nécessiteuses

Dakar — Le Fonds de solidarité nationale a remis vendredi une centaine de kits alimentaires à des familles nécessiteuses des communes de Gueule Tapée et Colobane, à Dakar.

Ce don comprenant du riz, du sucre, des dattes et de l'huile, est présenté comme un "effort de solidarité" en lien avec le ramadan, le mois du jeûne musulman.

"Aujourd'hui, nous en sommes à notre première édition +solidarité ramadan+ , la première opération à laquelle nous procédons, consistant à la distribution de kits alimentaires composés de riz, sucre, d'huile, de dattes", a indiqué le directeur général du Fonds solidarité numérique, Mamadou Ndao, lors de la cérémonie de remise.

Il a promis pour cette premère édition, d'autres activités au profit des "daaras" (écoles coraniques) et prisons, de même que pendant la célébration de la fête de Pâques.

"C'est un package d'activités que nous menons et nous invitons tout un chacun, à participer à cet effort de solidarité collective. Je pense que la population a aujourd'hui, plus que jamais, besoin de participer à l'effort de solidarité nationale", a dit M. Ndao.

Pour le ciblage, a-t-il précisé, une équipe du Fonds de solidarité nationale avait était dépêchée sur place pour recenser les ménages nécessiteux.

Cela les a aidés à dresser une liste pour ensuite procéder à la distribution.

"100 kits sont prévus pour être distribués pour cette opération +Gueule-Tapée-Médina+", a signalé le directeur général.

Pour ce mois de ramadan, plus de 500 kits ont été distribués, des opérations organisées les vendredis et qui ne tiennent pas compte de tout ce qui est distribué au niveau des "daaras" et prisons.

Par ailleurs, le Fonds de solidarité nationale prévoit également de se déployer dans d'autres quartiers de la capitale mais également dans les villes de l'intérieur.

Réagissant au sujet du budget dégagé pour toutes ces activités, le directeur général de préciser qu'un budget n'est jamais trop fourni pour faire des activités de solidarité.

"Nous essayons de couvrir le maximum possible les besoins des populations et après nous allons apprécier", a-t-il laissé entendre.

Le Fonds de solidarité nationale est une structure qui dépend du ministère du Développement communautaire, de l'Equité sociale et Territoriale.

Il a été créé en 2020 et réformé en 2021 par le décret 2021- 1053, dans le but de d'œuvrer pour la solidarité nationale en apportant des réponses urgentes et efficaces aux populations victimes de sinistres et qui ont besoin de solidarité nationale.