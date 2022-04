Sénégal: Bouly Junior Sambou rêve de Qatar 2022

Dakar — L'attaquant du Jaraaf (ligue 1), Bouly Junior Sambou, auteur de 10 buts en 16 matchs, a exprimé son envie de jouer la Coupe du monde 2022 avec l'équipe nationale en novembre prochain, au Qatar.

"L'objectif, c'est de jouer les plus grandes compétitions comme la Coupe du monde 2022. Tout est possible d'ici sept mois et les footballeurs locaux sont aussi concernés par l'équipe nationale A", a déclaré l'attaquant du Jaraaf, dans un entretien publié sur le site officiel de la Confédération africaine de football (CAF).

Agé de 23 ans, Bouly Junior Sambou brille avec son club au moment où la sélection nationale cherche un tueur.

Se présentant comme "un attaquant vif, combatif, athlétique et qui dispose d'une bonne technique", Sambou estime que son total est insuffisant comparé au nombre d'occasions qu'il s'est procurées.

"L'objectif, c'est de marquer le plus grand nombre de buts possibles pour la saison. Je ne me fixe aucun objectif et je me bats pour m'améliorer chaque fois que je pose les pieds dans une aire de jeu", a poursuivi l'attaquant sénégalais, qui a pris part au bon parcours du Jaraaf en Coupe de la Confédération africaine en 2020-2021.

A la question de savoir si le fait de jouer dans le championnat local n'est pas un handicap pour la concurrence en équipe nationale, il a répondu par la négative. Il a évoqué à ce propos le cas du gardien du Casa Sports Aliou Badara Faty, sélectionné lors de la CAN 2021.

"'En tout cas, nous [les joueurs locaux] sommes prêts pour porter le maillot national", a dit le footballeur sénégalais.

Bouly Junior Sambou qui sera encore l'atout offensif du Jaraaf lors de son match ce samedi contre l'AS Douanes (19-ème journée) souhaite convaincre Aliou Cissé, de l'appeler dans le groupe de performance dès le mois de juin avec les matchs éliminatoires de la CAN 2023.