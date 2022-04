Sénégal: " Chrétiens et Musulmans, partagez les joies et les peines ", message ramadan de Mgr Michael W. Banach, Nonce apostolique

Le Nonce apostolique et Ambassadeur du Saint-Siège au Sénégal, Monseigneur (Mgr) Michael W. Banach a, à l'occasion du mois sacré du Ramadan, adressé un message "fraternel" à toute la communauté musulmane. A travers sa missive, Mgr Michael W. Banach prône "l'entraide", "le partage" dans les bons comme dans les mauvais moments.

Mgr Michael W. Banach, le Nonce apostolique et Ambassadeur du Vatican au Sénégal, comme le veut la tradition, a, dans un message rendu public et dont une copie est parvenu à la Rédaction de Sud Quotidien hier, jeudi 14 avril 2022, souhaité un bon Ramadan à tous les musulmans, avec comme thème retenu, cette année, " Chrétiens et Musulmans : partager les joies et les peines ".

Face aux difficultés liées à la Covid-19, le Conseil Apostolique a tout d'abord tenu à témoigner tout son soutien aux victimes de la pandémie et à toute la communauté musulmane. " Alors que vous célébrez le mois de Ramadan qui se termine par l'Aïd-Al Fitr, nos pensées se tournent avec gratitude vers DIEU Tout Puissant qui, dans sa Providence, nous a tous protégés. Nous prions également pour les morts et les malades avec tristesse et espérance ".

Mieux, en ces temps de pandémie et de crise multiples résultant sur la cherté de la vie, le Nonce Apostolique a invité les populations et fidèles au "partage" qu'il définit comme une valeur importante de la vie à adopter dans les bons comme dans les mauvais moments. " Le partage trouve sa motivation la plus profonde dans la conscience que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons est un don de DIEU et que, par conséquent, nous devons mettre nos talents au service de tous nos frères et sœurs, en partageant ce que nous avons avec eux ", a-t-il recommandé.

Mgr Michael W. Banach de rappeler que cette notion de partage ne se limite pas seulement aux biens matériels. Le Pape François affirme d'ailleurs " qu'une douleur partagée est réduite de moitié et une joie partagée est doublée ", a-t-il rappelé.

Dans cette optique, le Représentant du Vatican au Sénégal a tenu à magnifier les rapports interreligieux. " De l'empathie découle le partage des attitudes et des sentiments importants, joyeux ou tristes, dans la vie de nos parents, amis et voisins, y compris ceux d'autres religions : leurs joies deviennent les nôtres, leurs peines aussi ".

Tout en souhaitant un bon Ramadan à toute la communauté musulmane, le Nonce Apostolique a réitéré son espoir dans la perpétuation de cette valeur de partage. " Notre espoir, chers frères et sœurs musulmans, est que nous continuons à partager les joies et les peines de tous nos voisins et amis, car l'amour de DIEU embrasse chaque personne et l'univers entier. "

Et de conclure : " En signe de notre humanité partagée et de la fraternité qui en découle, nous vous souhaitons un Ramadan paisible et fructueux et une joyeuse célébration de l'Aïd-Al Fitr ", lit-on dans son message adressé à la communauté musulmane à la veille de la célébration de Pacques, consacrant la fin du Carême, marqué par 40 jours de jeûne et d'endurance dans l'accomplissement d'œuvre pieuses pour les chrétiens.