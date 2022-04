Ile Maurice: Espaces de bureaux - Novaterra dévoile The Strand, au coeur de Beau-Plan

Un espace de bureaux décrit comme "novateur, flexible et hybride", au bord du lac de Beau-Plan. C'est ce que propose Novaterra en développant The Strand, à quelques encablures du Mahogany Shopping Promenade.

Les contours du projet ont été dévoilés mercredi par Joël Couve de Murville, Head of Sales and Marketing. "Ce que recherchent autant les employés que les employeurs a beaucoup évolué. Les employés recherchent une offre plus flexible, un cadre de travail qui répond plus à un besoin d'un certain lifestyle. Ces considérations ont permis de faire quelques retouches à notre projet afin qu'il réponde à toute nouvelle tendance. Un environnement qui favorise l'efficience, des services à proximité. (... ) Le bureau devient une destination plus que purement un lieu de travail."

Dans un communiqué de presse, le Communications Manager, Emeric Vigier de Latour, explique que la création de ces bureaux s'est inspirée d'études internationales post-pandémiques et de rapports qui soulignent l'envie des salariés de voir évoluer leur cadre de travail avec une panoplie de critères. "Cela correspond aux souhaits de près de 70 % des salariés, qui estiment que leur lieu de travail est l'endroit idéal pour renforcer l'esprit d'équipe, tandis que 49 % souhaitent un espace social où améliorer les relations professionnelles." Joël Couve de Murville confie qu'une clientèle s'intéresse déjà au concept Work in Beau-Plan, premier quartier d'affaires du nord de l'île. "Nous souhaitons positionner Beau-Plan comme le premier quartier d'affaires du Nord. Avec son offre combinant espaces de travail flexibles, sport, shopping et loisirs, nous sommes convaincus que The Strand se démarque comme un produit exclusif sur le marché mauricien." Par ailleurs, ajoute-til, "on a des discussions déjà engagées avec les clients".

Deux bâtiments sur trois seront proposés à la location alors qu'un sera mis en vente. "2 700 m2 à la vente sur les 7 500 m2, avec des espaces variant de 35 à 900m2 à la vente comme à la location." Quid des prix ? Seront-ils aussi compétitifs que les espaces de bureaux à Ébène ? Joël Couve de Murville, qui avoue avoir déjà une idée du prix, explique que le loyer dépendra de la superficie du bureau et de son positionnement (à l'avant, à l'arrière, vue sur le lac... ). "Ça reste compétitif par rapport à Ebène. On a un environnement bien différent. On est sur un produit exclusif." La clientèle ciblée est flexible : PME, management companies, sièges sociaux de sociétés, etc. "On ne cible pas un marché en particulier. Nous voulons attirer une clientèle locale et étrangère."