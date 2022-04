Ile Maurice: Billet d'avion offert - La directrice de Chemtech arrêtée

L'Independent Commission Against Corruption (ICAC), a procédé à l'arrestation de Joelle Nadine Adam, directrice de Chemtech, distributeur d'équipements médicaux, qui est un des fournisseurs du ministère de la Santé, en ce vendredi 15 avril.

L'ICAC reproche à l'accusée d'avoir remis un billet d'avion d'une valeur de Rs 40 100 au Dr Dharamraj Luchmun, chirurgien, pour aller suivre un cours de formation (IRCAD training) en France, en octobre 2014. Pour rappel, ce dernier a déjà été arrêté par l'ICAC pour avoir accepté le billet d'avion en question alors qu'il présidait le comité d'évaluation des appels d'offres pour l'acquisition d'une Video Laparoscope.

La directrice de Chemtech, répond d'une accusation provisoire de Treating of Public Official et a été traduite en cour de Port-Louis ce matin. Elle a été relâchée après avoir versé une caution de Rs 50 000 et signé une reconnaissance de dette de Rs 200 000.

Le Dr Luchmun était consultant en chirurgie générale à l'hôpital SSRN. Il a été arrêté en octobre 2019 par l'ICAC. En juillet 2013, à travers un Open Advertised Bidding, le contrat avait été alloué à Chemtech pour l'acquisition d'équipements médicaux de pointe, notamment un Video Laparoscope et un Ureteroscope. Le Dr Luchmun présidait le comité d'évaluation pour l'acquisition de ces deux équipements. Un an plus tard, Chemtech a financé son déplacement pour sa participation à une conférence à Paris. Le montant avalisé par le comité présidé par le Dr Luchmun pour l'achat du Video Laparoscope était de Rs 1 159 000 tandis que la recommandation pour l'autre appareil a été rejetée.