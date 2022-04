Afrique: Agriculture et Élevage - Le Sénégal et le Fida signent un accord de 11,3 milliards de FCfa

Le Fonds international de développement agricole (Fida) et le Gouvernement du Sénégal ont signé, hier, un accord de coopération portant sur 11,3 milliards de FCfa. Le partenariat entre dans le cadre du Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage accéléré sur les résultats (Pcaer), qui a pour ambition de réduire la pauvreté.

Le Fonds international de développement agricole (Fida) et le Gouvernement du Sénégal ont signé, hier, à Dakar, un accord de financement de 11,3 milliards de FCfa. Le partenariat, qui entre dans le cadre du Programme de compétitivité de l'agriculture et de l'élevage accéléré sur les résultats (Pcaer), vise à améliorer la productivité et l'accès au match des chaînes de valeurs des produits prioritaires dans le bassin arachidier et les zones agro-pastorales du Sénégal. Le projet cible essentiellement le Pafa, le Pafa extension, le Padaer et le programme Agri jeunes.

Ainsi, 53 000 tonnes de semences certifiées seront produites pour la diversification des cultures. La vaccination est également partie intégrante du programme. Ainsi, grâce à cet accompagnement, la vaccination des ruminants passera de 30 à 80 % dans les zones concernées et 475 000 agri-éleveurs seront couverts par les assurances agricoles. Le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, s'est réjoui de ce partenariat dans le cadre de ce projet d'un montant de 120 milliards de FCfa qui a démarré en 2019. " Environ 900 000 agriculteurs devraient bénéficier de cet important programme dont 50 % de femmes et 30 % de jeunes agriculteurs.

L'appui du Fida est constant et vise à améliorer la sécurité alimentaire et à augmenter les revenus des populations rurales en créant des emplois pour les jeunes et les femmes en particulier ", a souligné Amadou Hott. Cependant, il a jugé important de s'assurer de la cohérence et de la complémentarité dans la mise en œuvre des projets destinés aux mêmes cibles en vue d'assurer une meilleure efficacité de nos interventions.

Le portefeuille de la Fida au Sénégal a contribué à améliorer les conditions de vie des populations, à réduire les inégalités et à autonomiser les femmes et les jeunes. Ces investissements jouent un grand rôle dans la transformation de l'agriculture. Cette transformation valorise la promotion d'un dialogue structuré entre tous les acteurs des organisations interprofessionnelles ", a ajouté le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération.

" Au Sénégal, a déclaré, de son côté, le Représentant régional du Fida et Directeur pour le Sénégal, Benoit Thierry, le secteur agricole a été durement frappé par la pandémie en 2020 et la sécheresse en 2021. Ces nouveaux outils financiers vont apporter des solutions innovantes à la transformation de l'agriculture dans les zones sahéliennes ".