Sénégal: Marième Fall, Sage-Femme d'Etat - " Il faut déplorer une déshumanisation complète dans l'offre de soins "

Libéralisation des écoles de formation des sages-femmes, pléthore des effectifs, non-respect des normes dans le profil des enseignants, quasi inexistence de missions d'inspection, recrutement... La sage-femme d'État Marième Fall passe en revue une profession dont les comportements de certaines actrices sont de plus en plus décriés.

Pendant longtemps, la gynécologie-obstétrique a travaillé sur les trois retards causes de mortalités maternelle et néonatale au moment de la grossesse et de l'accouchement. Marième Fall, sage-femme d'État et ancienne présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal (Ansfes), rappelle que le premier est relatif à " la décision de la femme enceinte ou en travail d'aller consulter en cas de problème du fait qu'elle subit les décisions plus qu'elle ne les prend ". Le deuxième retard concerne " la disponibilité des moyens logistiques pour se rendre dans la structure sanitaire.

Il s'y ajoute que l'itinéraire thérapeutique liée à la tradition et aux croyances impacte ce deuxième retard ", ajoute Mme Fall, par ailleurs ancienne présidente de la Fédération des associations des sages-femmes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre (Fasfaco). À son avis, le cas de la dame Astou Sokhna, décédée au Centre hospitalier régional de Louga, alors qu'elle y était pour accoucher, relève du troisième retard et qui a trait à la prise en charge à l'hôpital. En effet, cette parturiente est restée dans cet Établissement public de santé (Eps) pendant 20h (de 9h à 5h du matin). Plusieurs facteurs combinés sont à l'origine de ce drame, lance la sage-femme d'État Marième Fall.

En effet, " il est à noter une négligence inacceptable de la part des soignants ", déplore-t-elle. À cela s'ajoute " une déshumanisation complète dans l'offre de soins ". De l'avis de Marième Fall, " la sage-femme doit être empathique, elle doit offrir des soins bienveillants et disposer d'une compétence notoire des gestes qui sauvent des vies ". Elle ajoute que c'est aux responsables des structures d'apprécier les besoins en agents de santé qui doivent être affectés et d'assurer le renforcement continu des compétences de ces derniers. " Il faut aussi des supervisions formatives ", préconise-t-elle.

Par ailleurs, Marième Fall souligne que " ne pas disposer d'une équipe complète de garde dans une maternité d'un hôpital régional reste inadmissible. Plus grave encore est " l'incapacité de détecter des signes d'alerte et d'en aviser son supérieur ". Il était impensable, où moment elle exerçait, de ne pas avoir une équipe complète de garde pour assurer le travail dans les maternités. " En plus de la sage-femme, l'équipe était constituée du médecin de spécialité en gynécologie, d'un interne des hôpitaux, d'un anesthésiste, de l'assistant du professeur agrégé et des gynécologues ", souligne l'ancienne présidente de l'Ansfes qui fait constater que " maintenant on ne trouve, dans la plupart des maternités, que la sage-femme et le médecin de garde ".

Et dans la majorité des cas, ce personnel est constitué de stagiaires, regrette-t-elle. " Ceci atteste de la dégradation de la chaîne de soins dans les structures sanitaires, particulièrement en maternité ", estime Marième Fall. Toutefois, la sage-femme d'État se réjouit qu'à l'Institut d'hygiène sociale (ex-Polyclinique) et de l'hôpital Dalam Diam de Guédiawaye, on trouve encore des équipes complètes de garde. En outre, la sage-femme d'État et ancienne présidente de l'Ansfes et de la Fasfaco estime qu'il y a aujourd'hui " une carence dans la communication aidante qui permet de soulager la patiente, mais aussi les accompagnants et d'améliorer la relation interpersonnelle ".

Formation et incidents notés dans les maternités

Existe-t-il une corrélation entre ce qu'il s'est passé à Louga et la formation reçue par les sages-femmes ? Sur ce point, l'ancienne présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal est d'avis que la corrélation pourrait être faite entre la formation et les nombreux incidents notés dans les maternités. Marième Fall estime cependant qu'une évolution a été notée dans la formation. En effet du point de vue de leur admission, il faut maintenant avoir le Bac, suivi de trois années de formation ; contrairement aux premières professionnelles à qui on exigeait le Bfem+3. " Le contenu de la formation a aussi évolué ", précise-t-elle, soulignant que c'est le curricula de l'Organisation ouest-africaine de la santé (Ooas) qui est appliqué dans tous les pays de la zone Cedeao.

Pléthore d'écoles de formation pas toutes aux normes

La sage-femme d'État Marième Fall regrette la libéralisation des écoles de formation des sages-femmes, avec une pléthore d'établissements qui ne respectent pas souvent les normes dans le profil des enseignants, le ratio étudiant/encadreur et la quasi inexistence de missions d'inspection. Ce faisant, l'ancienne présidente de l'Association nationale des sages-femmes d'État du Sénégal (Ansfes) estime nécessaire de " revoir le système de recrutement pour qu'il soit basé sur les compétences ". Elle plaide aussi pour qu'à chaque niveau, les responsabilités puissent être situées. Selon Marième Fall, le premier élément sur lequel il faut agir est le recrutement du personnel qui doit être basé sur " des tests techniques et psychologiques ".

Ensuite, elle est d'avis qu'il faut assurer le renforcement continu des capacités des compétences en cours. Elle estime aussi qu'il faut évaluer le travail fait et assurer le suivi de la performance des sages-femmes. Marième Fall milite également pour une " supervision régulière afin d'identifier les gaps et d'appréhender des solutions ". " Aujourd'hui il y a une pléthore d'écoles de formation de sages-femmes ", dénonce-t-elle, soulignant que parmi ces instituts, " moins de 5% seulement sont reconnus par l'Anaq-Sup (Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, Ndlr) ". M. GUÈYE

DR CHEIKH IBRAHIMA NIANG, SOCIO-ANTHROPOLOGUE : " Tenir compte de notre patrimoine historique pour repenser l'accouchement "

Socio-anthropologue, Dr Cheikh Ibrahima Niang a participé à plusieurs études sur la maternité et la santé néo-natale au Sénégal et en Afrique. Il plaide, dans cet entretien, pour repenser l'accouchement et la gestion de la grossesse en tenant compte de notre patrimoine historique et culturel.

Beaucoup de plaintes et de complaintes sont notées à chaque fois venant des femmes qui accouchent sur les sages-femmes. En tant que socio-anthropologue, comment analysez-vous ces faits ?

L'accouchement, la gestion de la grossesse, le fait de donner naissance, tout cela s'intègre dans des cultures, des valeurs, des sociétés. Cela a une dimension sociale et culturelle très importante qu'il faut prendre en considération. Nous avons hérité d'un système colonial de gestion de la maternité avec des rapports de pouvoir au profit du monde médical avec l'utilisation de la force, l'intimidation, les attitudes autoritaires.

Tout cela est hérité de la colonisation. Si nous regardons bien comment cela se fait dans le système traditionnel d'accouchement, la femme est accompagnée et suivie. Il y a surtout un partage d'empathie entre la femme et sa belle-mère, ou sa mère et les femmes les plus âgées. Si nous regardons comment cela marche avec des moments où la femme récite les " Ya Latif ", ce sont des moments d'empathie, de solidarité très forts qui sont culturellement enracinés avec des valeurs spirituelles extrêmement importantes. Donc il faut tenir compte de ce patrimoine historique et culturel pour repenser l'accouchement, la gestion de la grossesse.

Comment faire pour en arriver là ?

Apparemment là, il y a un déficit d'empathie, d'humanisme, de relations humaines, du sens humain à partir desquels il faut reconstruire et analyser. Il faudrait introduire ces dimensions de manière très forte dans le système de santé. Cela va supposer qu'il y ait des formations continues sur ces questions-là et les recherches en sciences sociales alimentent la production de cette empathie, de la transformation de nos structures de santé en des structures amicales avec la disparation de la confidentialité et de la solidarité.

C'est cette révolution, tant dans les approches et des connaissances au plan de la manière de voir des choses, c'est à niveau qu'il faut sécréter le débat pour éviter la répétition de ce phénomène, parce que cela fait longtemps qu'on le dénonce et assez de fois. On revient sur les mêmes dénonciations alors des solutions et approches ont été proposées par les sciences sociales. Améliorer les plateaux techniques, équiper les structures de santé, c'est bien, mais nous avons vu avec ce cas que c'est un facteur humain qui est important.

C'est donc peut-être le déficit de ressources humaines techniquement disponibles. C'est aussi le stress du personnel de santé. C'est aussi les problèmes que les sages-femmes rencontrent dans leurs maisons et qu'elles transposent souvent dans les espaces professionnels. C'est aussi les situations de stress qu'elles vivent à l'intérieur du système et elles n'ont pas d'espace cathartique où elles puissent parler, libérer ce qu'elles ont dans le cœur. Il n'y a pas d'espaces pour les amener à se réconcilier avec les exigences sociales, culturelles, empathiques de notre société.

Il n'y a pas de discussions, de forums où elles peuvent se lamenter. Dans la population aussi, les femmes qui sont confrontées à ces problèmes n'ont pas d'espaces d'expression et de revendications de leurs droits. Être bien accueilli, avoir une bonne prise en charge dans une maternité, c'est un droit. Si ce droit est violé, il n'y a pas d'espaces pour se plaindre et anticiper. Ce n'est pas à partir des évènements malheureux qu'il faut se plaindre, mais dès le départ quand il y a des manquements. Mais on ne trouve pas à qui s'adresser. C'est l'ensemble de ces questions qui nous amènent à imaginer d'autres systèmes de prise en charge et d'accompagnement de la grossesse à la naissance.

Que faut-il de plus pour que ces problèmes ne reviennent plus ?

Si énormément d'argent est investi pour améliorer les plateaux techniques, rendre les césariennes disponibles, il faudrait améliorer les ressources humaines en qualité et en disponibilité. Ensuite, améliorer la communication et accompagner les processus d'appropriation de tout cela par les femmes. Il faut que les femmes sachent que la maternité, c'est pour elles. Donc elles ont le droit d'exiger un accompagnement et des soins de qualité qui soient concertés. Il faut que les femmes soient intégrées dans les discussions du début de la constitution de la maternité.

Quelques fois, les maternités sont conçues dans des espaces qui font peur aux femmes. Elles n'y vont pas parce qu'il n'y a pas de " sutura " (discrétion). Cela pose problème. Il y a des moments où les femmes attendent jusqu'au dernier moment pour aller dans la maternité. Ce n'est pas le cas de la défunte Astou Sokhna. Apparemment, elle est venue très tôt.

Il faut qu'on se rende compte que le facteur humain et la perception sont extrêmement importants dans la résolution de ce problème. Le même phénomène se retrouve aussi dans plusieurs pays africains où il y a les mêmes types de comportements. Il faut réactualiser les travaux de l'Organisation mondiale de la Santé, les études sur les santé néonatale et maternelle réalisées, il y a une dizaine années, avec le Professeur Anta Tal Dia et une équipe d'anthropologues.

On ne tient pas compte des recommandations, des réponses qui ont été suggérées par les sciences sociales, les sociologues, les psychologues, les anthropologues. Cette dimension n'est pas prise en compte et on ne voit que les aspects techniques, matériels, institutionnels dans le sens de comment fonctionne l'institution et tout cela est élaboré en dehors des femmes. Quand on vous dit que celui qui doit faire l'opération n'est pas venue, etc., vous n'y pouvez rien. On n'adapte pas l'offre au temps des femmes et à leur propre disponibilité.

Les femmes sont déjà surchargées à la maison et elles viennent à des heures qui ne correspondent pas. Il y a des améliorations qui ont été faites, mais cela reste encore. C'est ce travail-là qui est, à mon sens, aussi important que le fait de chercher un équipement technique pour faire le suivi de la grossesse ou réaliser des césariennes. C'est aussi important que les réponses techniques.