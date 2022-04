Maroc: La faculté de l'art à inspirer de plus en plus évidente au cours des crises et des conflits récents (Audrey Azoulay)

Rabat — La faculté de l'art à rassembler, à inspirer, à guérir et à transmettre, a semblé de plus en plus évidente au cours des crises et des conflits récents, y compris la pandémie de Covid-19, a affirmé la directrice générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Audrey Azoulay, à l'occasion de la journée mondiale de l'art (15 avril).

"Cette Journée mondiale rappelle à point nommé que l'art peut nous unir et nous relier même dans les situations les plus difficiles", a souligné Mme Azoulay dans un message publié sur le portail électronique de l'UNESCO, évoquant l'importance vitale de l'art et de la culture pour l'humanité ainsi que leur rôle fondamental dans l'atteinte de l'unité et de la résilience.