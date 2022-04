Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 49,155 milliards de FCFA de la capitalisation du marché des actions en fin de semaine.

A la fin de la semaine, la capitalisation boursière du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré une hausse de 49,155 milliards de FCFA.

Cette capitalisation est passée de 6539,759 milliards de FCFA la veille à 6588,914 milliards de FCFA au terme de la séance de cotation de ce vendredi 15 avril 2022. Cette hausse est induite par celle de l'indice BRVM Composite qui a gagné 0,75% à 218,88 points contre 217,25 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM 10 est aussi en hausse, avec + 0,62% à 167,62 points contre 166,59 points précédemment.

La capitalisation du marché obligataire est restée stationnaire à 7589,527 milliards de FCFA.

La valeur totale des transactions à fait un plongeon, s'établissant à 183,532 millions de FCFA contre 867,037millions de FCFA le jeudi 14 avril 2022.

Le Top 5 des plus fortes hausses est occupé respectivement par les titres Nestlé Côte d'Ivoire (plus 7,50% à 6 665 FCFA), SAFCA (plus 7,47% à 1 295 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,29% à 1 765 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 5,00% à 7 300 FCFA) et Société Générale Côte d'Ivoire (plus 4,55% à 13 800 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d'Ivoire (moins 4,50% à 955 FCFA), NSIA Banque Côte d'Ivoire (moins 1,72% à 5 700 FCFA), Ecobank Côte d'Ivoire (moins 1,08% à 5 045 FCFA), Palm Côte d'Ivoire (moins 1,05% à 9 400 FCFA) et Crown Siem Côte d'Ivoire (moins 0,71% à 695 FCFA).