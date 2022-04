Gabon: Le Chef d'Etat-Major des Armées Françaises reçu par Ali Bongo Ondimba

Libreville - le 15 avril 2022-Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba a reçu ce jour à son Cabinet de Travail, le Général d'Armée Thierry Burkhard, Chef d'Etat-Major des Armées Françaises, introduit par Son Excellence Monsieur Alexis Lamek, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, Haut Représentant de la République Française près la République Gabonaise.

Prenait également part à cette entrevue, Madame Felicité Ongouori Ngoubili, Ministre de la Défense Nationale. Présent sur le territoire national depuis 24 heures, le Général d'Armée Burkhard est venu échanger avec le Chef de l'Etat et recueillir son point de vue sur l'état de la coopération militaire entre le Gabon et la France, et en développer les perspectives, concernant singulièrement les enjeux en matière de sécurité au Gabon.

Le Chef d'Etat-Major des Armées Françaises a, par ailleurs, saisi l'opportunité de cette audience pour présenter au Chef de l'Etat la situation sécuritaire en Afrique et l'engagement des armées françaises sur le continent.

Autant de sujets d'importance, au moment où le Gabon œuvre en sa qualité de Membre non Permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour la période 2022-2023, à l'avancement des problématiques majeures de l'heure sur le Continent et dans le monde, notamment concernant les questions de paix et de stabilité.