Niger: Améliorer la résilience aux inondations et l'accès aux services essentiels dans les villes

communiqué de presse

La Banque mondiale a approuvé aujourd'hui un financement qui permettra au Niger de renforcer la résilience des villes face aux chocs climatiques et d'assurer une meilleure gestion urbaine.

Le Projet pour le développement urbain intégré et la résilience multisectorielle au Niger s'attache à faire face aux conséquences d'une croissance urbaine rapide et aux risques élevés d'inondation, selon une approche intégrée qui soutient le développement urbain et la gestion des risques de catastrophe.

Le Niger connaît un processus d'urbanisation naissant, avec une population citadine en plein essor. Les communes sont très vulnérables aux risques grandissants du changement climatique, comme les inondations, les sécheresses et les épisodes de canicule. En 2020, le Niger a subi l'une des plus graves inondations de son histoire, avec plus de 32 900 habitations détruites et 3 082 hectares de cultures irriguées submergées par les eaux. Le bilan humain fait état de 350 915 sinistrés, dont 70 décès. Les femmes et les enfants sont particulièrement vulnérables aux événements climatiques extrêmes.

" Les récentes inondations au Niger en 2020 ont eu de lourdes conséquences, et, le changement climatique risquant d'exacerber la fréquence et l'intensité des catastrophes naturelles, il est essentiel d'investir dans la préparation et la prévention des crises, souligne Pierre Xavier Bonneau, responsable par intérim des opérations de la Banque mondiale pour le Niger. Ce projet renforcera la résilience des plus vulnérables et contribuera à une reprise durable dans les zones les plus touchées. "

Financée à hauteur de 250 millions de dollars par l'Association internationale de développement (IDA), la nouvelle opération vise à accroître la résilience aux inondations et à améliorer la gestion urbaine et l'accès aux services de base dans 25 communes du Niger. Environ 3,4 millions de personnes, y compris des réfugiés et des personnes déplacées, bénéficieront du projet d'ici à 2028.

Plus précisément, celui-ci contribuera à i) soutenir les efforts de relèvement et de reconstruction après les inondations de 2020 et accroître la résilience aux inondations dans 14 villes du pays ; ii) améliorer l'accès aux infrastructures urbaines et aux services de base, en procurant aux communes diverses options d'investissement visant à répondre à leurs priorités spécifiques, ce qui les rendra plus résilientes aux inondations et aux épisodes de chaleur extrême et iii) élaborer un programme d'assistance technique permettant de renforcer la capacité des municipalités à améliorer la gestion urbaine au quotidien.

Ce projet s'inscrit en droite ligne de l'actuel cadre de partenariat du Groupe de la Banque mondiale avec le Niger (2018-2022), ainsi que du Plan de développement économique et social 2017-2021 du pays.