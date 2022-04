Madagascar: 47e RNS - Que la fête commence à Vichy

L'effervescence commence à Vichy à l'approche de l'arrivée des RNistes. Compétitions sportives, activités culturelles, spectacle et show artistique seront au programme.

Il a fallu attendre trois ans pour que les retrouvailles puissent être de nouveau possibles après la pandémie de Covid-19. L'impatience se mêle à la joie des retrouvailles, des espoirs et de la fraternité. Au sein de l'organisation forte de 120 bénévoles, les préparatifs ont des allures de fête dans bon nombre de foyers. La météo est clémente et favorable avec des températures presque estivales qui rappellent le plateau d'Isalo, pour celui qui se plaît à rêver.

Pendant trois jours, le Parc Omnisports Vichy-Auvergne-Rhône Alpes vivra sous les couleurs de Madagascar, où des Malgaches de la diaspora des quatre coins de l'hexagone, des pays limitrophes, et de ceux venus spécialement de Madagascar, Vichyssois et Bourbonnais se retrouveront au Village de Madagascar. Cinq restaurateurs officieront pour ravir nos palais tandis que l'artisanat, les arts et la culture auront toute leur place, avec 40 exposants. Ventes et animations mettront à l'honneur des usages séculaires et des savoir -faire ancestraux.

Accessoires, broderies, soie sauvage, arts de la table et épices feront un retour remarqué, l'organisation attend un public composé d'environ 6000 visiteurs et sportifs. La scène musicale terminera l'allée centrale du Village de Madagascar où se succéderont jeunes talents et artistes confirmés aux côtés des passionnés de poésie et d'art oratoire. Des ateliers dédiés aux enfants de 7 à 77 ans consacreront des jeux de société, jeux traditionnels et peinture pour dévoiler ou retrouver des facettes de la culture de l'île rouge.

Une institution. La RNS, c'est d'abord et avant tout du sport, sa colonne vertébrale est composée de 8 disciplines collectives et individuelles et 1000 sportifs, dont plusieurs équipes venant de Madagascar, présentes pour l'édition 2022. Le public retrouvera ses champions, ses jeunes talents et ses idoles comme Faneva Ima, Melvin Adrien, Dabo et bien d'autres sportifs.

Arts martiaux, foot, volley, basket, foot à 5, pétanque, tennis de table, tennis, autant de sports pour amateurs ou professionnels, petits et grands et surtout à ne pas manquer : les finales au Palais des sports et le show des 'Pom Pom Girls'. La RNS, c'est une institution, un rendez-vous de la diaspora initié par une poignée d'étudiants malgaches un matin d'avril 1975. Il s'agissait pour eux de protéger la fragile cohésion de la jeune communauté, peu nombreuse et menacée par les soubresauts de l'histoire avec un grand H. En 47 ans, la RNS a vécu et survécu et quoi de mieux que le sport pour rassembler dans la fraternité. Que la fête soit belle pour ces grandes retrouvailles, rendez-vous de la diaspora malgache et de ses amis... à Vichy.