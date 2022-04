Madagascar: Partenariat - Airtel Madagascar et la CUA s'impliquent dans un projet de santé de proximité

Ensemble pour un meilleur accès de la population aux services de santé publique. Airtel Madagascar et la Commune urbaine d'Antananarivo unissent leur force dans un projet qui s'inscrit sur le long terme.

Lancé en 2020, le programme " santé de proximité " est destiné à offrir aux populations vulnérables l'accès à une gamme complète de services de santé primaires.

Noble mission

Ce programme a pour mission de permettre aux personnes vivant dans certains quartiers de la capitale insuffisamment desservis en infrastructures sanitaires, un meilleur accès aux services de santé essentiels ainsi qu'aux soins primaires : " Avoir à proximité un personnel médical attitré sera d'une aide précieuse pour les familles vivant dans ces quartiers difficiles. Elles peuvent directement bénéficier des soins de santé et d´un soutien médical près de chez eux.

Cela leur permettra de faire des économies de temps et de frais de transport ", a déclaré le Dr Haja auprès de la CUA. Entreprise solidaire et engagée en faveur de l'ensemble de la population malgache, Airtel Madagascar a eu à cœur de contribuer à cette noble mission : " La santé est un droit inaliénable pour chaque citoyen. Pourtant, l'accès aux services de santé de base est encore difficile à cause de l'éloignement des centres de santé, ainsi que les moyens limités des établissements sanitaires existants qui ne sont pas toujours opérationnels et/ou en mesure de répondre aux besoins des populations. Pour pallier cette défaillance, nous encourageons fortement ce genre d'initiative. D'où notre soutien apporté au programme " Santé de proximité ", a déclaré Eddy Kapuku, Directeur Général d'Airtel Madagascar durant sa visite sur le site d'Avaradoha durant la célébration de la journée mondiale de la Santé, le 7 avril dernier.

Six arrondissements

Faut-il en effet rappeler que c'est dans le quartier d'Avaradoha que les deux partenaires ont célébré ladite journée. Depuis 2020, ce programme a déjà fait deux fois le tour des six arrondissements de la capitale en administrant des soins liés à la médecine générale et même spécialisés à savoir : la planification familiale (clinique mobile), la malnutrition infantile et la vue en partenariat avec la Lions Sight First Madagascar. Pendant plusieurs mois encore, ce programme continuera à sillonner les six arrondissements pour permettre aux populations les plus vulnérables d'avoir accès à une gamme complète de services de santé primaires durant leur passage.

À noter que pour chaque passage dans un arrondissement, les stands accueilleront les patients durant quatre jours pour effectuer des consultations gratuites. Durant toute la période du projet, Airtel Madagascar mettra à la disposition de la CUA les moyens et matériels logistiques pour garantir la réalisation des soins et consultations dans les meilleures conditions. Une aide engagée en cohérence avec les valeurs défendues par l'opérateur : Solidarité, Dynamisme et Respect.