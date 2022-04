Madagascar: Filière thon - Un premier accord de pêche rendu public

L'Etat, à travers le ministère de la Pêche et de l'Économie Bleue (MPEB), a révisé l'Accord de partenariat avec les navires battant pavillons étrangers, pour une pêche durable au thon l'an dernier, tout en promouvant l'équité et la transparence.

La révision à la hausse du montant de redevances à payer par les armateurs et la mise en place d'une base à terre ainsi que la réglementation des activités de pêche. Tels sont les points essentiels faisant l'objet de négociation entre les deux parties dans le cadre de cet accord. La société espagnole Interatun Ltd est la première à accepter ces conditions émises par l'Etat.

Raison de la signature d'un protocole d'accord entre le ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert Tsimanaoraty Mahatante et le représentant de la société Interatun ltd, jeudi dernier dans ses locaux à Ampandrianomby. " Il s'agit d'un premier accord de pêche relatif à l'exploitation du thon dans la Zone Économique Exclusive de Madagascar, qui est rendu public pour une meilleure transparence, et ce, pour une durée de deux ans ", a déclaré ce ministre de tutelle, lors de cette cérémonie.

50% des captures à débarquer. Ainsi, " cinq bateaux battant pavillon espagnol dont quatre navires senneurs et un bateau d'appui sont autorisés à pêcher dans la partie de la zone maritime à Antsiranana, après vérification et contrôle technique effectués par le Centre de Surveillance de Pêche. Ces armateurs ont ensuite l'obligation de déclarer toutes leurs captures et de mettre en place une base à terre dans un délai de six mois. Ils doivent également débarquer à Madagascar au moins 50% de leurs captures de thons et des espèces associées réalisées dans nos eaux.

Ces activités de pêche rapporteront 454 400 USD à l'Etat au titre de redevances soit l'équivalent d'à peu près 1,8 milliards MGA si auparavant c'était fixé à 204 400 USD ", d'après toujours les explications du ministre de la Pêche et de l'Économie bleue, Paubert T. Mahatante. Et ce n'est pas tout ! " Une création d'emplois locaux est en vue dans le cadre de la mise en vigueur de ce protocole d'accord signé avec cet opérateur espagnol. En effet, 14 marins malgaches seront recrutés pour travailler sur ces navires de pêche battant pavillon espagnol ", a-t-il enchaîné.

Poursuite des discussions. Il faut savoir que c'est un renouvellement de l'accord de pêche au thon entre les deux parties mais suivant de nouvelles conditions. " Les discussions sur l'accord de pêche au thon avec les autres sociétés internationales ainsi que l'Union européenne, se poursuivent encore. La société japonaise Japan Tuna a déjà manifesté son intérêt à exploiter le thon dans notre Zone Économique Exclusive.

D'autres opérateurs russes, chinois et iraniens s'y intéressent également. Ils doivent tous respecter les conditions inscrites dans les protocoles d'accord dans le cadre d'une transparence, d'autant plus que Madagascar est le 5e pays qui adhère à la Fisheries Transparency Initiative (FiTI). C'est un partenariat mondial qui cherche à accroître la transparence et la participation pour une gestion plus durable des pêches marines ", a conclu le ministre de tutelle.