Afrique: Groupe de la BAD - Assemblées annuelles des gouverneurs du 23 au 27 mai à Accra

Quelques semaines après l'obtention de la notation de crédit inaugurale de l'agence Standard & Poor's (S&P), Madagascar aura l'occasion de mettre à l'épreuve sa capacité de mobiliser des fonds, durant les Assemblées annuelles 2022 du Groupe de la BAD.

Avec de bonnes capacités d'absorption, certains pays d'Afrique arrivent à mobiliser des fonds dépassant le milliard de dollars US. La plupart réussissent à obtenir des centaines de millions de dollars de crédit. En effet, les Assemblées annuelles de la BAD (Banque Africaine de Développement), considérées comme le plus important événement économique et financier en Afrique, représentent la meilleure occasion de mobiliser des fonds pour financer le développement.

Durant les années précédentes, les fonds obtenus par Madagascar sont restés moindres, comparés à ceux des autres pays d'Afrique qui visent l'émergence économique. Cette année, la tendance pourrait changer, si l'on croit à l'optique optimiste des dirigeants, suite à l'obtention de la notation B-/B de l'agence S&P. À noter ces assemblées du 23 au 27 mai à Accra, capitale du Ghana, comprennent la 57e assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la BAD et de la 48e assemblée annuelle du FAD (Fonds africain de développement), le guichet de financement concessionnel du Groupe de la Banque.

Résilience climatique. Depuis la pandémie de Covid-19, ces prochaines réunions à Accra marqueront un retour aux sessions en présentiel après les réunions en visioconférence des deux dernières années. Selon les responsables auprès de la BAD, les assemblées de cette année se tiendront dans un format hybride - en présentiel à Accra et en ligne - sous le thème " Favoriser la résilience climatique et une transition énergétique juste pour l'Afrique ". Les sessions en présentiel, y compris les réunions statutaires des gouverneurs de la BAD et les événements de partage de connaissance, auront lieu au Centre de conférence international d'Accra.

" Les réunions permettront aux gouverneurs de la BAD de partager leurs vues sur les défis du changement climatique et de la transition énergétique auxquels leurs pays sont confrontés. Elles sont également l'occasion de présenter les réponses politiques proposées pour relever ces défis ", ont indiqué les organisateurs. À noter que les gouverneurs du groupe de la BAD, représentant les 54 pays africains et les 27 pays membres non régionaux de l'institution, auront un dialogue de haut niveau avec le président du Groupe de la BAD, le Dr Akinwumi Adesina, et son équipe durant les assemblées. Selon les informations, les discussions porteront sur la manière de stimuler le financement de l'adaptation au climat et les questions connexes. La semaine prochaine, une présentation sera organisée par la BAD, en prélude aux Assemblées annuelles 2022. Nous en reparlerons.