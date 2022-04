Madagascar: Week-end pascal - La grande ruée vers Antsirabe

Comme chaque année, la destination Antsirabe reste l'une des destinations les plus prisées à Pâques. Aussi n'était-il pas étonnant de voir dès hier une augmentation du flux de véhicules empruntant l'axe RN7.

Début du grand rush hier matin pour la destination Antsirabe, avec des dizaines et des dizaines de taxis-brousse mettant le cap sur la Ville d'Eaux. Non sans mal pour les plus pressés car les attentes ont été assez longues pour les voyageurs dans les gares routières dès le milieu de matinée en dépit du nombre de véhicules en service. Les voitures particulières ont également été nombreuses à avoir emprunté le même axe de la RN7.

Ainsi, malgré la hausse du tarif, passant de 10 000 ariary à 15 000 ariary comme annoncé par les transporteurs en début de semaine, les voyageurs n'ont pas fait de cette révision tarifaire momentané un obstacle à leurs projets de passer le week-end pascal à Antsirabe. A noter que la hausse du tarif ne sera appliquée que durant la période précédant et suivant Pâques.

On s'attend à une affluence monstre dans les gares routières ce jour au départ d'Antananarivo. En revanche, les demandes seront au départ d'Antsirabe pour le trajet retour dès lundi. Scènes habituelles après le lundi de Pâques à Antsirabe, les retardataires qui ne parviennent pas à trouver de place pour le trajet retour en taxi-brousse.

Les festivités pascales ont toujours été sources d'engouement pour les visiteurs principalement venus d'Antananarivo. Et ce, depuis des décennies. Cette année, la tradition n'a pas failli et Antsirabe reçoit encore une fois des milliers de visiteurs, dont une majorité " dort chez l'habitant ", profitant des familles et proches qui y résident pour éviter de dépenses trop élevées consacrées à l'hébergement. Les trois prochains jours seront une aubaine pour l'économie locale de la ville d'eaux notamment les secteurs transport, restauration et hôtellerie, après deux années de " disette " pour cause de pandémie !