Madagascar: Réunions de printemps Banque mondiale - FMI - Délégation présidentielle restreinte à Washington

Le président Andry Rajoelina passera Pâques en famille avant de rallier Washington qui abritera du 18 au 24 avril prochain les réunions de printemps des institutions de Bretton Woods.

Directrices. Le numéro Un malgache rencontrera le DG du FMI, Kristalina Georgieva le 19 avril probablement au 700, 19e rue N.W 1 à Washington D.C où se trouve le siège de l'institution financière mondiale. Un entretien avec le président de la Banque mondiale, David Malpass figure aussi dans l'agenda du chef de l'Etat qui se rendra dans la capitale américaine à la tête d'une délégation restreinte composée notamment de deux directrices auprès de la Présidence. En l'occurrence Anja Ramanampisoa et Anne Murielle Rahaingonjatovo qui sont en charge des Relations internationales pour la première et de la Coopération économique pour la seconde.

Complémentarité. " Leurs attributions respectives sont bien définies ", explique le président. Tout ceci pour dire et il nous l'a dit qu' " il n'y a pas de risque de conflits de compétence mais plutôt une complémentarité, une synergie d'actions entre les deux directrices ". Ce sera le cas lors de ce déplacement présidentiel à Washington où il sera, entre autres, question de négocier un rajout de financement, du Plan National de Redressement post-cyclonique et de la réalisation du Plan Emergence Madagascar (PEM).

Notons que la prochaine assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du FMI se tiendra à Marrakech en octobre 2023. La présence d'Andry Rajoelina au Maroc n'est pas évidente puisque l'article 46, alinéa 2 de la Constitution dispose que " le président de la République qui se porte candidat aux élections présidentielles démissionne de son poste 60 jours avant la date du scrutin présidentiel ".

Démission. D'après l'article 47 alinéa 1er de la loi fondamentale, " l'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice ". L'article 48 alinéa 4 de préciser que " le mandat présidentiel commence à partir du jour de la prestation de serment ". L'investiture du président Andry Rajoelina ayant eu lieu le 19 janvier 2019, son mandat de 5 ans se termine le 19 janvier 2024. Le premier tour de la présidentielle se tiendra donc le 19 novembre 2023 au plus tôt ou le 19 décembre 2023 au plus tard.

Le président en exercice qui brigue certainement un second bail de 5 ans à Iavoloha, devra rendre son tablier le 19 septembre au plus tôt ou le 19 octobre 2023 au plus tard. Dans le second cas de figure, il pourra encore aller à Marrakech si l'assemblée annuelle du groupe de la Banque mondiale et du FMI est organisée avant le 19 octobre. Dans le cas où sa démission intervient en septembre 2023, il ne pourra plus se rendre au Maroc. Du moins en qualité de président, sauf s'il n'est pas candidat. Ce qui est peu probable.