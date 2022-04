Madagascar: Insécurité - Trois otages libérés par les gendarmes à Ampanihy

Deux femmes et un enfant ont été enlevés par des bandits armés à Andranomita dans le fokontany Manamby, commune d'Ampanihy, district de Mahabo. Les faits se sont produits ce mardi.

Dix bandits armés ont apeuré les villageois à l'aide de coups de feu qu'ils ont fait retentir sur les lieux. Ils ont ensuite enlevé trois femmes, dont une de 50 ans, une autre de 28 ans et un enfant de 3 ans. Aussitôt avisés, les gendarmes ont ouvert une enquête et effectué une descente sur terrain. Les malfaiteurs s'apprêtaient à demander une rançon contre la libération de ces victimes, mais l'arrivée des gendarmes a permis de sauver à temps ces dernières. Les otages ont été relâchés sains et saufs à quelques kilomètres du village. Aucun accrochage n'a toutefois été signalé.

On ne déplore aucun mort, ni blessé du côté des Forces de l'ordre et du fokonolona. Les enquêtes des gendarmes se poursuivent pour mettre la main sur ces bandits. Des gendarmes sont envoyés sur place, et la gendarmerie nationale assure que l'opération ne cessera pas tant que la recherche des traces des ravisseurs encore en cavale n'aura pas abouti.