Ile Maurice: Rs 60 millions d'héroïne et des bijoux saisis - L'ADSU soupçonne un axe Pointes-aux-Sables-Pailles

Qui opère ce réseau de trafic de drogue à PortLouis pour que deux arrestations, en l'espace d'une semaine, débouchent sur une saisie conséquente de drogue, soit quatre kilos d'héroïne, valant Rs 60 millions, et d'une importante quantité de bijoux ? Les enquêteurs de l'Anti-Drug and Smuggling Unit de la Western Division commencent à avoir une petite idée.

Après l'arrestation de Sylvio Pierre Yannick Louis, qui habite Pointe-aux-Sables, le 7 avril, le lendemain, les policiers de cette même division ont fait une descente chez un habitant de Pointe-aux-Sables mais rien d'incriminant n'a été retrouvé chez lui. La police soupçonne que Sylvio Pierre Yannick Louis et celui qu'ils recherchent à Pailles, feraient partie du même réseau.

L'homme recherché est un menuisier et en 2019, le chef inspecteur Ashik Jagai l'avait appréhendé après avoir découvert chez lui une grosse somme d'argent, soit Rs 200 000 et 4 000 livres sterlings. Il avait été traduit en cour sous une accusation provisoire de blanchiment d'argent et son frère également. Ce dernier était soupçonné d'agir au noir comme cambiste dans la capitale.

C'est le 12 avril que l'équipe de l'inspecteur Fowdar, agissant sous la houlette de chef inspecteur Jagai, a effectué l'importante saisie de bijoux à Eperviers Débarcadère à Pointes-auxSables. Ces bijoux de grande valeur comprenaient quatre chaînes en or, trois bracelets, une bague en or, une autre sertie de pierres blanches, une bague sur laquelle était gravée Route 66, une autre sertie d'une pierre noire, une gravée PSG, deux fausses dents en or, une chaîne en or blanc, une chaîne en or blanc avec le nom Pascal gravé dessus, une bague en or blanc, deux autres bagues en or blanc et jaune, une montre Rolex, une paire d'anneaux pour le nez en or et sertis respectivement d'une pierre rouge et blanche. Sur une plaque, il était écrit Property of Row Low.