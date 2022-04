Ile Maurice: Lutte contre les MST - 50 distributeurs de préservatifs répartis à travers l'île

Se procurer des préservatifs est pour certains un véritable parcours du combattant. Notamment à cause des questions autour de son utilisation et aussi la honte, bien qu'injustifiée.

Or, cela devrait changer avec un appel d'offres lancé par le National Aids Secretariat, à travers le ministère de la Santé, il y a quelques jours. L'objectif est de faire l'acquisition de distributeurs de préservatifs pour homme pour le grand public. Afin que les jeunes, les travailleuses du sexe et tout rapport sexuel soient protégés. L'appel d'offres prend fin le 9 mai.

Le National Aids Secretariat est conscient des enjeux concernant la hausse des cas de VIH-SIDA et d'autres maladies sexuellement transmissibles. Ce sont les femmes et les travailleuses du sexe qui sont les plus exposées, car leurs partenaires oublient ou refusent de porter un préservatif.

Dans le cadre de ce projet, une cinquantaine de distributeurs électroniques vont vendre des capotes pour ces messieurs. Une machine devra contenir entre 200 et 300 préservatifs. De plus, les machines doivent avoir des options pour des paiements en tout genre.

Ce qui surprend, c'est que le ministre de la Santé, qui finance ce projet à travers le National Aids Secretariat, a établi la liste des lieux où ces machines seront installées. Notamment près de la zone portuaire où les marins-étrangers vadrouillent, le lieu d'embarquement pour les passagers par bateaux et des bateaux de croisière. Également ces distributeurs seront installés aux abords de quelques "pensionnats", des usines de textiles, des pubs, dans les locaux de supermarchés, dans les toilettes homme et dame des discothèques de Grand-Baie, aux Casernes centrales et au siège de la SMF à Vacoas. Quelques centres d'appels, quelques établissements hôteliers, un centre de production de matériel médical à Ébène et l'hôpital Yves Cantin à Rivière-Noire se verront aussi "doté" d'une de ces machines. Sans oublier qu'un distributeur sera aussi installé au jardin de la Compagnie. À Rodrigues, une dizaine de sites verront aussi l'installation de distributeurs. Quelques ONG se sont manifestées pour en installer également.

À savoir que les capotes seront toujours en vente dans les pharmacies, les supermarchés, dans les bureaux des ONG et au planning familial. Ce projet vise à en démocratiser l'accès pour réduire les risques de maladies sexuellement transmissibles et aussi les grossesses non désirées. Le ministère de la Santé reçoit des fonds pour l'achat de préservatifs tous les ans. Sauf que les jeunes actifs et les travailleuses du sexe ont honte d'être jugés s'ils s'en procurent. Dans certains cas, ils acceptent l'acte sexuel non protégé.

La prévalence des MST et du VIH Sida est en hausse à Maurice. Une des raisons, c'est l'accès restreint à des méthodes de protection.