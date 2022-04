Congo-Kinshasa: Butembo - Le nouveau chef du secteur de Bapere appelé à sensibiliser les combattants à désarmer

Maneno Kambakamba Sauti, le nouveau chef du secteur de Bapere au Nord-ouest du territoire de Lubero (Nord-Kivu), a été installé vendredi 15 avril. Il a pris ses fonctions au cours d'une cérémonie de remise et reprise avec son prédécesseur, en présence de l'Administrateur du territoire de Lubero.

L'ancien chef de cette entité extra-coutumière Kombi Nepanepa avait été suspendu, le 05 avril, avec trois autres agents de la circonscription foncière de Lubero par le Gouverneur de province pour " coulage des recettes de l'Etat et enrichissement illicite au préjudice de l'Etat congolais ".

Le Colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero qui a pris la parole au cours de cette cérémonie a exhorté le chef de Bapere à focaliser sa mission sur notamment, la sensibilisation des groupes armés, qui occupent de grands espaces à Lubero, à adhérer au processus de désarmement déjà en marche dans le pays :

" Qu'il puisse conscientiser les leaders des groupes armés qui pullulent son entité, les sensibiliser à quitter la brousse et rejoindre la vie normale à travers le PDDRC-S. Ceux qui étudiaient, vont retourner aux études. Ceux qui étaient dans les métiers professionnels vont être appuyés dans ce sens. Et je demande à la population de suivre un seul homme, leur nouveau chef. De collaborer avec lui, ne pas se laisser manipuler par les ennemis de la paix. Cela va les aider à promouvoir la paix et le développement dans leur entité ", a-t-il indiqué.

Depuis des décennies le territoire de Lubero est confronté à une insécurité permanente à cause des groupes armés, plus particulièrement, dans sa partie Sud. Des affrontements récurrents entre des combattants, pour occuper des espaces dont des carrés miniers, font des morts chez des civils et provoquent des déplacements des milliers de populations vers les zones où règnent encore la sécurité.