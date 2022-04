Sénégal: 18ème Journée de Ligue 1 de foot - Déplacement périlleux de Pikine à Déni, Ndiambour face à Gfc

Pour le compte de la 18e journée du championnat professionnel de Ligue 1, l'As Pikine aura un difficile déplacement à négocier sur la pelouse de Génération Foot samedi. Pendant ce temps, Ndiambour voudra enchaîner un second succès pour s'éloigner de la zone dangereuse.

C'est une affiche qui cristallise les attentions, le gros choc de la 18e journée de Ligue 1 Pro. Génération Foot (2e, 30pts) accueille l'As Pikine (3e, 26pts), samedi, à Déni Birame Ndao. Lors de la phase aller, les Pikinois avaient réussi à dompter 2-1 les Grenats mais c'était dans un autre contexte. Génération Foot, qui a perdu le fauteuil de leader la semaine précédente, n'est pas disposée à laisser filer le gain du match d'autant qu'elle n'a jamais perdu face à son adversaire lorsqu'elle évolue à domicile.

Mais attention tout de même à l'As Pikine qui vient de mettre fin à 4 matches sans victoire (3 nuls, 1 défaite) après son court succès 1-0 obtenu devant Jaraaf. Cette rencontre sera sans doute suivie avec le plus grand intérêt par le leader, Casa Sports (32pts) qui rend visite à la Linguère de Saint-Louis (8e, 24pts). Les Ziguinchorois voyagent bien puisqu'ils ne sont inclinés qu'une fois en 8 sorties et ils espèrent un faux pas des Grenats pour prendre le large. Mais pour cela, il faut qu'ils l'emportent face à des Samba Linguère déterminés et qui restent invaincus depuis 5 matches (2 victoires, 3 nuls).

Un autre match tout aussi alléchant en perspectives est à chercher dans le derby du département de Mbour. Diambars (6e, 24pts), impressionnant ces dernières semaines, ira défier la lanterne rouge, Mbour Petite Côte (14e, 14pts). Auteur de 5 victoires sur ses 6 derniers matches (1 défaite), Diambars espèrent voir cette série se prolonger sur la pelouse de son rival qui n'avance pas dans les meilleures dispositions. En effet, les Pélicans sont dans une mauvaise posture actuellement et seule la victoire est envisageable pour espérer se sauver de la relégation.

Heureusement qu'ils retrouvent la pelouse du stade Caroline Faye pour espérer renouer avec le succès qui les fuit depuis 7 matches (2 nuls, 5 défaites), une éternité. Au match aller, les deux équipes s'étaient départagées sur le score nul et vierge. Battu 2-0 par l'As Pikine et éjecté du podium par cette dernière, le Jaraaf (7e, 24 pts) est dans l'obligation de réagir à domicile face à l'As Douanes (5e, 25pts). Les " Vert et Blanc " de la Médina peuvent se sentir en danger eux qui brillent par leur inconstance (2 victoires, 5 nuls, 3 défaites) alors que leurs adversaires respirent la forme sur cette période (5 victoires, 3 nuls, 2 défaites) et restent sur 4 victoires consécutives toutes sur le même score (1-0).

Lanterne rouge depuis la 3e journée, le Ndiambour de Louga a cédé ce statut à Mbour Petite Côte le week-end dernier à la faveur de sa victoire surprise 2-1 devant Teungueth Fc. Pour cette 18e levée, les Lougatois (12e, 16pts) seront accueillis par Guédiawaye Fc (4e, 26pts). Dernièrement, les Crabes pourraient facilement se retrouver dans la peau du favori mais, face à une équipe qui a besoin de points et qui commence à retrouver des couleurs, rien n'est moins sûr. Et ce, même si Guédiawaye a aussi retrouvé le chemin du succès après 4 matches (1 nul, 3 défaites).

Programme de la 18e journée Ligue 1 Pro :

Samedi 16 avril 2022

Stade Ngalandou Diouf : 17h00 : Teungueth Fc-Cneps Excellence

Stade Caroline Faye : 17h00 : Mbour Petite Côte-Diambars

Stade Alassane Djigo : 17h00 : Dakar Sacré-Cœur-Us Gorée

Stade Djibril Diagne : 17h00 : Génération Foot-As Pikine

Stade Iba Mar Diop : 17h00 : Jaraaf-As Douanes

Stade Ibrahima Boye : 17h00 : Guédiawaye Fc-Ndiambour

Stade Mawade Wade : 17h00 : Linguère-Casa Sports.