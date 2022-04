Cote d'Ivoire: Abobo - Du matériel roulant et d'équipement d'une valeur de plus de 564 millions de Fcfa offert à l'administration municipale

Le maire de la commune d'Abobo et son conseil municipal ont offert le vendredi 15 avril, du matériel roulant et d'équipement à l'administration municipale.

Ce don d'une valeur de 564 893 651 Fcfa, est constitué entre autres, de véhicules, d'ordinateurs de bureau, des onduleurs, des imprimantes, des camions benne, des cars, des vidéoprojecteurs, une chargeuse pour les services techniques. Pour la police municipale, il s'agit d'imperméables, de gilets de bérets, de gants blancs, de chaussures basses femme etc. Aussi, des tables bancs, des bureaux de directeurs, des balançoires, des tourniques, des toboggans et des placards de rangement ont-ils été offert aux écoles primaires et maternelles.

Outre ce don, le maire Kandia Camara offert 100 sacs de riz aux veuves et veufs chrétiens et musulmans de la commune d'Abobo. " Je suis heureuse de mettre au service de mes collaborateurs ces moyens pour leur permettre de faire le travail dans des conditions idoines. Quand on attend des résultats, il faut permettre à ceux qui doivent donner ces résultats-là d'avoir les moyens. Et c'est le sens de la cérémonie de ce matin ", a déclaré Kandia Camara. Ainsi, tous les adjoints au maire disposent désormais de véhicules pour leur permettre d'être efficaces et proches des populations.

Les bénéficiaires invités à faire un bon usage du matériel reçu

Avec ce don, a poursuivi le maire, la police municipale est désormais mieux outillée pour son travail d'encadrement, de sécurisation dans la commune d'Abobo " Et comme nous sommes au service de la population, c'est pourquoi nous avons pensé à nos enfants en leur offrant du matériel ", a-t-elle expliqué.

Selon elle, si les moyens sont réunis, ces actes vont renouveler dans l'intérêt des populations pour lesquelles le conseil municipal nourrit de grandes ambitions. " Nous sommes convaincus qu'avec le soutien du Président de la République Alassane Ouattara, nos ambitions seront atteintes ", s'est réjouie Kandia Camara, qui a invité les bénéficiaires à faire un bon usage du matériel qui leur est remis.

Le secrétaire général de la mairie d'Abobo, Komo Bienvenu Fidèle a, au nom du personnel remercié le maire pour ce geste important. " Je puis vous assurer que vous ne serez pas déçus. Je prends l'engagement que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes tout en doublant d'efforts pour atteindre les objectifs qui nous ont été fixés ", a déclaré le porte-parole du personnel de la mairie, promettant de faire un bon usage du matériel reçu.