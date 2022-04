Madagascar: Midirama - Une lutte pour la survie de plus en plus difficile

Cette semaine marque une parenthèse dans la vie pleine de difficultés des Malgaches. Pâques représente un espoir pour les chrétiens qui vont se recueillir et essayer de retrouver le courage d'affronter les épreuves à venir.

Les citoyens ont été assommés par cette avalanche de hausses qui leur est tombée dessus. Le pouvoir qui avait préparé les esprits à l'inéluctable tente maintenant d'agir et essaie de freiner cette hausse en imposant un plafonnement des prix. Mais il ne s'agit que de mesures provisoires et c'est toute une politique qui doit être appliquée pour réguler l'économie du pays.

La crise ukrainienne qui est une des causes avancées par les responsables pour expliquer cette envolée des prix n'a pour le moment aucune influence sur notre marché intérieur. La Covid-19 a eu, il est vrai, un impact sur notre économie, mais les tergiversations de nos dirigeants qui n'ont pas pris les décisions nécessaires ont fait que le pays est dans une situation de grande vulnérabilité face aux problèmes économiques actuels. La population est désemparée devant cette montagne de difficultés qu'elle doit affronter.

Elle reste stoïque dans l'épreuve et elle suit, comme on dit, le mouvement. Le pouvoir veille au grain et empêche toute velléité de contestation. La conseillère municipale Clémence Raharinirina l'a constaté à ses dépens. Ses interpellations faites à l'encontre du maire lui valent aujourd'hui de multiples tracasseries. Elle est devenue une habituée des salles d'audience au palais de justice d'Anosy. Elle passera en jugement le 3 mai prochain. Le pouvoir se préoccupe de trouver des fonds pour amorcer enfin le développement du pays. Le déplacement du chef de l'État à Washington où il va assister aux réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale entre dans ce cadre. Cela fait dire à certains commentateurs qu'il est en train de se préparer l'élection présidentielle de 2023.

La guerre russo-ukrainienne est maintenant entrée dans son cinquante-deuxième jour. La situation sur le front est extrêmement mouvante. L'armée ukrainienne, même si elle a été affaiblie, fait toujours face à ses adversaires russes auxquels elle a infligé des pertes importantes en hommes et en matériels. Marioupol n'a pas pu résister et est aux mains des Russes. Elle a été totalement détruite par les bombardements. Il en est de même pour Kharkiv.

Kiev est la cible des missiles russes. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue sa tournée des parlements européens et demande une aide en armements aux occidentaux. Boris Johnson a entendu son appel et a décidé de fournir des chars. L'Allemagne, la France et les autres pays de l'Union Européenne ne sont pas en reste. Les Etats-Unis vont octroyer 750 millions de dollars d'armes modernes et de munitions aux Ukrainiens. On s'aperçoit d'ailleurs de l'efficacité de cette aide en entendant l'état des pertes russes annoncé par des porte-paroles de l'armée. La neutralisation par un missile ukrainien du navire amiral Moskva a fait grand bruit.

En France, la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle bat son plein. Les deux candidats font tout pour essayer de convaincre les électeurs en leur faveur. Les descentes sur le terrain se multiplient et chacun courtise ceux qui ont voté pour Jean Luc Mélenchon. Le débat télévisé du mercredi 20 avril prochain sera décisif.

Les Malgaches, ont une fois de plus montré leur endurance en supportant sans rechigner les épreuves qui surviennent. Ces trois jours de trêve dans une vie difficile vont leur permettre de récupérer et de se préparer à affronter un avenir plus que jamais incertain. La lutte pour la survie est de plus en plus difficile .