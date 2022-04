Madagascar: Souveraineté nationale - Le général Rakotonirina durcit le ton

La grande famille des Forces de défense et de sécurité s'est rendez-vous au camp du premier bataillon parachutiste d'Ivato, hier. L'occasion pour marteler la souveraineté nationale, notamment, en matière de défense nationale.

Nous sommes une nation souveraine. Personne n'est en droit de nous dicter ce que nous devons faire ou les décisions à prendre. Je dis bien personne. Ces mots ont été dits d'un ton ferme, par le général Richard Rakotonirina, ministre de la Défense nationale, hier.

De prime abord, le ministre de la Défense nationale n'a pas digéré les réactions, notamment, internationales, sur l'accord militaire entre Madagascar et la Russie. Aussi, après l'avoir défendu face à la presse et un bataillon de diplomates, au début du mois, le général Rakotonirina en a remis une couche, hier.

Une fois de plus, il a mis en avant l'indépendance et la souveraineté nationale comme arguments pour défendre les démarches et positions diplomatiques de la Grande île, dans le contexte de la guerre en Ukraine.

Le général Rakotonirina a, visiblement, préparé sa sortie sur le sujet et a choisi le cadre idéal. Il a glissé son offensive dans un discours prononcé au camp du premier bataillon parachutiste, l'ancien premier régiment des Forces d'intervention (1er RFI), à Ivato.

Une allocution à l'occasion d'une double cérémonie militaire où la grande famille des Forces de défense et de sécurité (FDS), ont communié. " Nous n'acceptons aucune pression étrangère. De quelque sorte qu'elle soit. Les Forces armées se dressent pour défendre la souveraineté de l'État ", lance-t-il dans sa prise de parole.

"La défense nationale malga-che est une question qui ne concerne que les Malgaches et personne d'autre, puisque nous sommes un État indépendant et souverain ", renchérit le membre du gouvernement. Des mots qu'il a bétonnés face aux journalistes à l'issue de la cérémonie, avec à ses côtés le contrôleur général de police Fanomezantsoa Randrianarison, ministre de la Sécurité publique et le général Serge Gellé, secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, les autres représentants des FDS au sein de l'Exécutif.

Secret défense

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, une agence de presse indienne a publié, le 1er avril, que Madagascar a signé un accord militaire avec la Russie, le 18 janvier. L'information découle d'une publication de l'accord sur un site web du gouvernement russe. Anticipant les réactions hostiles à cet acte, les autorités expliquent qu'il s'agit d'un accord de coopération militaire comme il y en a d'autres. Que, d'autant plus, c'est une suite à un précédent accord déjà signé, à Antananarivo, en septembre 2018.

Les arguments soutenus dans les médias, successivement par Richard Randria-man-drato, ministre des Affaires étrangères, et le ministre de la Défense nationale n'ont, vraisemblablement, pas suffit à rassurer, une partie du corps diplomatique. Les ambassadeurs qui ont engagé la démarche conjointe appelant Mada-gascar à condamner l'agression de l'Ukraine par la Russie, le 2 mars, se sont même rendus chez le général Rakotonirina, à Andohalo, pour avoir plus amples explications sur cet accord militaire, le 8 avril.

Le débat et les questionnements autour de cet accord militaire semblent, par ailleurs, agacer le ministre de la Défense nationale. " Nous n'acceptons pas qu'il y ait des personnes payées par certains pour fouiner dans les secrets de notre défense nationale ", fustige-t-il. Devant les journalistes, le 7 avril, à Ampa-hibe, le général Rakotonirina a même demandé à la presse de respecter une certaine discrétion sur les sujets considérés comme secret défense, au nom de l'esprit citoyen et patriote. Une requête qu'il a élargie à l'ensemble de la population, hier.

Le ministre Rakotonirina a, par ailleurs, profité de la cérémonie d'hier, pour bétonner la décision de Madagascar de rester neutre face à la guerre en Ukraine. Toujours au nom de l'indépendance et la souveraineté nationale, l'officier général soutient, personne ne peut nous forcer la main dans les décisions que nous prenons. Aucun pays, aucune organisation ne peut nous forcer à suivre ses choix. (... ) Je le réitère, n'importons pas chez nous, un conflit qui se déroule à plus de 12 000 kilomètres.

Quatre cent soixante dix médaillés

La première partie de la cérémonie d'hier, à Ivato, a consisté en la remise de "distinctions honorifiques militaires". Une première depuis qu'elles ont été instituées par le conseil des ministres, en décembre. Pour cette première donc quatre-cent soixante personnes autant des membres des FDS que des civils se sont vues remettre des médailles de la défense militaire, hier.

Leur soutien à la défense nationale, le dévouement et le courage dont ils ont fait preuve à cet effet, sont les critères retenus. Le contexte considéré ici, sont la lutte contre l'insécurité en zone rurale et urbaine, "la guerre sanitaire", durant la pandémie, ou encore, les opérations de sauvetage suite aux catastrophes naturelles, ainsi que le sauvetage des naufragés de Soanierana Ivongo et des victimes du crash d'hélicoptère à Fenoarivo Atsinanana, en décembre.

Cinq types de médaille ont été attribués, hier, à savoir des médailles militaires, des médailles du combattant, des médailles de la défense nationale, des médailles des services militaires émérites et des médailles d'honneur pour actes de courage et dévouement. Dans la liste des récipiendaires figurent, entre autres, le ministre de la Défense nationale, celui de la Sécurité publique et le secrétaire d'État à la gendarmerie nationale.

Le général retraité Richard Ravalomanana, ancien secrétaire d'État à la gendarmerie nationale, fait aussi partie des récipiendaires, au même que de précédents et actuels hauts responsables des FDS et des officiers, sous-officiers et hommes de troupe. Giambrone Ramaroson et son fils, les pêcheurs qui ont sauvé le général Serge Gellé, ainsi que le sous-lieutenant Jimmy Andrianarison, mécanicien de l'armée de l'air, lui aussi survivant du crash d'hélicoptère en décembre, ont également été décorés, hier.