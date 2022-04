Madagascar: Grande Bretagne - Le réchauffement climatique au centre des préoccupations

Convergence des points de vue. La ministre de l'Environnement et du développement durable, Marie-Orlea Vina a évoqué avec David William Ashley, ambassadeur de la Grande- Bretagne un souci mondial.

Qui n'est autre que le réchauffement global. Un fléau qui n'épargne aucun pays sur cette planète terre et la preuve en est la succession des cyclones qui ont ravagé notre pays depuis le début de cette année. Toute-- fois, Madagascar contribue à la lutte contre ce dérèglement climatique en ratifiant, tout d'abord, respectivement la Convention cadre des nations unies sur le changement climatique, CCNUCC, et l'Accord de Paris (AP) sur le Climat en 1998 et 2016.

Secundo, pour participer pleinement à la lutte commune contre ce fléau, chaque pays membre à ces traités internationaux sur le changement climatique doit réviser les activités dans ses documents cadres tels que la Contribution déterminée au niveau national, CDN, et élaborer la Stratégie long terme de développement à faible émission de carbone.

Une affaire de tous

Ces deux documents stratégiques sont des engagements de nos pays vis-à-vis de l'Accord de Paris et ont déjà fait l'objet de validation technique au niveau des différents secteurs et parties prenantes, la semaine dernière, à Antananarivo et Antsirabe. Ils renforcent la Politique Générale de l'État, PGE, et les actions de l'Émer-gence en matière de la protection de l'Environne-ment et surtout de la résilience de notre économie face au changement climatique.

Comme pour tous les pays en développements, les actions d'adaptation au changement climatique constituent la priorité de l'État Malagasy dont l'objectif vise à renforcer les capacités nationales d'adaptation et à réduire les risques climatiques.

En plus de ces actions adaptations aux effets pervers du réchauffement global, des actions d'atténuation (réduction des émissions de carbone) telles que le développement de l'Énergie verte ou l'Énergie de source renouvelable (production de l'énergie solaire, hydraulique, éolienne) et le transport respectant l'environnement ainsi que la gestion durable des déchets (solides et liquides) surtout dans les grandes font parties des principaux axes dans ces documents stratégiques susmentionnées.

Cette lutte contre le changement climatique est une affaire de tous et le ministère de l'Environnement et du développement durable appelle tous la population vivant sur cette ile d'y contribuer pour développement durable notre pays d'une part et d'autre part, pour les biens de la future génération.