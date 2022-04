Afrique de l'Est: Communauté d'Afrique de l'est - Une délégation d'hommes d'affaires de haut niveau se rendra à Kinshasa en mai

L'arrivée de la délégation d'hommes d'affaires en terre congolaise est une initiative de l'East african business council (EABC), qui a été l'un des principaux soutiens de l'entrée de la République démocratique du Congo (RDC) dans la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), indique le site tanzanien "The Citizen".

La délégation explorera les possibilités de commerce et d'investissement en RDC, nouveau membre de la CAE. Elle sera composée des représentants du secteur privé des six États membres actuels de la CAE, en dehors de la RDC.

" Nous examinerons les possibilités de commerce et d'investissement. Nous faisons un pas dans la bonne direction pour accélérer et approfondir nos relations avec nos homologues en RDC ", a déclaré à "The Citizen" John Bosco Kalisa, directeur exécutif de l'EABC, précisant que l'équipe d'hommes d'affaires sera en RDC " pour forger des liens commerciaux formidables et solides avec les homologues sur place ".

En plus de Kinshasa, la délégation se rendra également dans l'est du pays qui entretient des liens commerciaux avec la CAE depuis des années. Les domaines prioritaires visés par les hommes d'affaires au cours de leur séjour en RDC sont l'agrobusiness, l'exploitation minière, l'industrie manufacturière, la banque, la construction et le secteur des télécommunications.

L'EABC, indique "The Citizen", a également contacté les acteurs de l'industrie du tourisme pour que certains voyagistes et opérateurs aériens soient inclus dans ce déplacement prévu pour la mi-mai.

Améliorer les relations commerciales

En 2020, l'EABC avait commandé une étude sur les relations commerciales entre la RDC et la CAE. Celle-ci avait indiqué que la valeur des biens importés en RDC en 2019 s'est élevée à 6,6 milliards de dollars américains. Cependant, les exportations de la CAE vers la RDC en 2018 s'élevaient à 855,4 millions de dollars, soit 11,5 % des importations totales du pays. La valeur des exportations des États partenaires de la CAE vers la RDC en 2018 était la suivante: Rwanda: 337,4 millions de dollars; Ouganda: 204,3 millions de dollars; Kenya:149,8 millions de dollars; Tanzanie:144,9 millions de dollars; Burundi; 18,9 millions de dollars.

L'étude avait aussi révélé que la Chine est le premier exportateur vers la RDC, avec une part de 31,2 %, suivie par l'Afrique du Sud à 15,8 % et la Zambie à 13 %.

Lors du lancement de l'étude, l'ancien CEO de l'EABC et actuel secrétaire général de la CAE, le Dr Peter Mathuki, avait exhorté les États partenaires à accélérer l'admission de la RDC dans le bloc régional, en faisant remarquer qu'elle s'approvisionne en biens que la CAE peut aisément fournir, à partir de régions très éloignées. " La RDC bénéficiera du marché commun élargi de la CAE et du cadre du tarif extérieur commun. Elle aura également accès aux ports maritimes de Mombasa et Dar es Salaam à des tarifs compétitifs. Leur population énorme de 81 millions de personnes offre également une vaste opportunité pour les PME de la région ", avait déclaré le Dr Mathuki.

Cadre du tarif extérieur commun

L'étude avait aussi révélé que les barrières non tarifaires en RDC ont entravé les affaires, ce qui se traduit par un coût élevé pour faire des affaires dans le pays. C'est ainsi que le secrétaire général de la CAE, le Dr Peter Mathuki, a déclaré qu'il souhaitait vivement que la RDC rejoigne le cadre du tarif extérieur commun dont bénéficient les autres États partenaires de la CAE. Il s'agit d'un accord selon lequel tout produit fabriqué en Afrique de l'est bénéficie d'un régime tarifaire et peut être vendu dans la région à un tarif de zéro pour cent.

Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a signé le traité d'adhésion à la CAE le 8 avril, à Nairobi, en présence notamment du président de la CAE et président du Kenya, Uhuru Kenyatta.