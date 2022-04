Maroc: Berkane - Diverses activités en commémoration de glorieuses épopées nationales

Berkane — La délégation provinciale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération de Berkane a organisé, du 4 au 15 avril courant, diverses activités culturelles et de communication en en commémoration des anniversaires de glorieuses épopées nationales.

Ces activités, organisées notamment à l'Espace de la mémoire historique de la résistance de Berkane, ont été initiées en célébration du 75ème anniversaire des événements de Casablanca (7 avril 1947) et du 75ème anniversaire et 66ème anniversaire des visites historiques de feu SM Mohammed V respectivement à Tanger et Tétouan.

Le programme de ces activités a débuté par des journées portes ouvertes au profit des visiteurs, associations et élèves en vue de faire connaître la portée symbolique et les enseignements de ces grands événements nationaux.

Des activités culturelles ont également été organisées avec la participation de l'Organisation du scout marocain (section de Berkane) et l'Association de l'art et de l'animation culturelle de Berkane, en plus d'une conférence tenue à la Prison locale, axée sur la symbolique et la valeur historique de ces événements.

Par ailleurs, l'Espace de la mémoire historique de la résistance a accueilli une conférence autour des événements du 7 avril 1947 de Casablanca, notamment l'agression contre Derb Kebir à Casablanca qui avait pour but d'empêcher feu SM Mohammed V de visiter la ville de Tanger.

Cette rencontre a aussi examiné la portée de cette visite historique qui a réaffirmé l'unité du Maroc et illustré le lien indéfectible entre le Trône et le peuple.

A noter que la délégation provinciale du Haut-commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l'armée de libération de Berkane et son Espace de la mémoire historique de la résistance organiseront, entre le 14 et le 18 avril courant, d'autres activités à l'occasion de la commémoration du 64ème anniversaire de la récupération de la ville de Tarfaya.