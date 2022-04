Afrique: Développement - Le programme des 145 territoires attire des pays africains

L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Tunisie en République démocratique du Congo (RDC), Bouzerkri Rmili, a conduit, le 15 avril, l'investisseur tunisien Fakher Fakhfakh, auprès du Premier ministre, Sama Lukonde. Les échanges ont tourné autour de l'intention des investisseurs tunisiens d'accompagner le vaste programme congolais des 145 territoires.

Conçu pour assurer le développement inclusif de la RDC, le programme des 145 territoires séduit finalement d'autres pays du continent africain. En effet, la Tunisie, à travers son ambassadeur à Kinshasa, Bouzerkri Rmili, a annoncé des projets d'investissement dans divers secteurs au Congo, lors de sa réception par le chef du gouvernement. " Il était question pour le Premier ministre d'en savoir un peu plus sur l'intention des investisseurs tunisiens qui veulent accompagner le programme de développement local des 145 territoires de la RDC ", a expliqué une source de la primature. Pour la circonstance, l'ambassadeur tunisien était accompagné d' un investisseur potentiel, Fakher Fakhfakh.

Selon le diplomate tunisien, son pays est intéressé à mettre en œuvre plusieurs projets d'investissements dans des secteurs bien ciblés, notamment le Programme de développement local des 145 territoires. La notoriété de l'homme d'affaires qui l'a accompagné serait une preuve de plus du sérieux de l'intention tunisienne. " Mon cher compatriote, qui est un investisseur très connu en Afrique et un peu partout dans le monde, a voulu présenter quelques projets au Premier ministre de la RDC et voir d'autres possibilités pour le financement de ces projets ", a-t-il exoliqué.

Domaines de coopération

La Tunisie propose son expertise dans plusieurs domaines: la santé, l'énergie, les nouvelles technologies, l'industrie, l'éducation et même le tourisme. Au sujet de ce dernier point, Fakher Fakhfakh est revenu sur l'expérience de son pays. " Nous recevons chaque année dix millions de touristes. Donc nous comptons investir et voir avec nos amis les perspectives de cette coopération que j'espère fructueuse comme d'habitude ", a-t-il dit. Les Tunisiens voient plus loin, en évoquant l'intérêt de développer une coopération triangulaire. " La RDC et la Tunisie se connaissent très bien, mais les deux pays ont d'autres amis qui veulent également coopérer ", a précisé Fakher Fakhfakh.

Pour l'heure, les discussions avancent dans le secteur de la formation professionnelle, arts et métiers. En effet, après la prise de contact avec la ministre de tutelle, il est question désormais de concrétiser ce projet. Du côté de la RDC, les besoins sont connus dans ce domaine. Il y a une nécessité de promouvoir une collaboration fructueuse avec la Tunisie pour bénéficier de son expérience. Tout doit aller dans le sens de faire un saut qualitatif avec ce pays pour permettre à la RDC d'émerger et de se classer parmi les pays les plus développés de la région. Pour le reste, l'homme d'affaires a fait part à la presse locale de l'intérêt accordé aux projets tunisiens par le chef de l'exécutif congolais. " Il nous a promis toute l'attention requise ", a-t-il conclu.