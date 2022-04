Ile Maurice: Maires, adjoints et conseillers - On prend les mêmes et on recommence

Sept ans en juin prochain depuis que les cinq municipalités tournent avec les mêmes conseillers, exception faite à ceux qui sont décédés entretemps ou qui ont tout bonnement démissionné, comme à Quatre-Bornes.

Sinon, on prend les mêmes élus aux dernières élections municipales de juin 2015 et on recommence jusqu'à juin 2023 au plus tard, sauf autre changement au gré du décideur du jour. Qui sont ces conseillers municipaux, combien touchent-ils et comment certains se sont démarqués plus que d'autres ? Éléments de réponses.

Port-Louis

Lord maire : Mahfooz Moussa Cadersaib

Ce membre du MSM a succédé à son camarade de parti Daniel Laurent le 26 juin 2019. Avant eux, Oumar Kholeegan a été le premier magistrat de la capitale du 23 juin 2015 au 26 juin 2017.

Adjoint : Jean Georges Daniel Augustin

Membre du Muvman Liberater

Beau-Bassin/Rose-Hill

Maire : Jean Didier David Utile

En poste depuis le 5 septembre 2020 Membre du Muvman Liberater, cet habitant de Cité Barkly, employé dans une société de construction et travailleur social a succédé à son camarade de parti Ken Fong. Ce dernier, également candidat battu de l'Alliance Morisien dans la circonscription No.20 (Beau-Bassin/Petite Rivière) aux législatives de 2019, a démissionné de son poste le 28 août 2020 alors qu'il était à son troisième mandat.

Adjoint : Nazir Junggee

Membre du MSM, l'ancien président du "Komite van Lekol", est aussi le président du Sugar Industry Labour Welfare Fund.

Quatre-Bornes

Maire : Nagen Mootoosamy

En poste depuis le 28 juin 2019 Ce membre du MSM est le quatrième maire depuis le 1er janvier 2015 après Guy Emmanuel Troylukho (1er janvier 2015 - 25 juin 2015) Atmaram Sonoo (26 juin 2015 - 28 juin 2017) et Soolekha Jepaul-Raddhoa (28 juin 2017 - 27 juin 2019).

Adjoint : Dooshiant Ramluckhun

L'on se souviendra de ce membre du MSM comme celui qui voulait être maire ou rien avant de faire marche arrière. Aussi comme celui qui a publiquement affirmé qu'il est là grâce à Prakash Maunthrooa.

Vacoas-Phoenix

Maire : Praveen Kumar Ramburn

En poste depuis juin 2019, il est le quatrième maire depuis 2015 après Sunilduth Parbutteea, Navin Ramsoondur et Farhad Dowlut. Praveen Kumar Ramburn restera dans les annales de "Manhattan" comme le maire qui a été hué par des habitants de la circonscription n°15 alors qu'il était en pleine émission Enquête en direct de Radio One.

Adjoint : Roy Mike Manfred Mungur

Mike Mungur avait été nommé président du Mauritius Ex-Services Trust Fund. Mais le Budget a abrogé la loi concernant ce Trust Fund.

Curepipe

Maire : Hans Berty Margueritte,

du MSM est le premier magistrat de la ville lumière depuis le 28 juin 2017. Avant lui, il y a eu Yogendranaden Rajoo en 2015, Stephanie Nathalie Fabiola Gopee en 2016 et Sibille Lolochou en 2017.

Adjoint : Dany Bruno Chellen

Parti Mauricien social-démocrate.