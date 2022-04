Afrique: Justice - Un juge congolais porté à la Cour commune et d'arbitrage de l'Ohada

C'était lors de la 52e session du conseil des ministres de l'Ohada tenue sous le haut patronage du président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, que le Congolais Jean-Marie Kambuma a été porté, le 15 avril 2022, à la Cour commune et d'arbitrage à Niamey, au Niger.

Présente à cette 52e session du conseil des ministres de l'Ohada, la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese s'est dit satisfaite et a remercié le chef de l'État. "Je suis dans la joie du fait que lors de cette session du conseil des ministres la République Démocratique du Congo(RDC) vient d'avoir un nouveau juge à la Cour commune et d'arbitrage d'Abidjan.

J'en profite pour remercier le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour leur accompagnement dans ce processus avec le soutien financier et technique. Nous leur disons merci pour avoir cru à ce processus. Nous sommes heureux que la RDC se retrouve dans les organisations régionales et que ça va apporter un plus pour le pays", a-t-elle déclaré.

Pour sa part, l'heureux élu a exprimé sa gratitude à Rose Mutombo qui a soutenu sa candidature.

"C'est un honneur pour moi d'autant plus que ma candidature a été présentée par mon pays et soutenue par Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice. J'ai un sentiment de satisfaction mais également de gratitude. De satisfaction puisque j'ai été élu juge par la Cour de justice et d'arbitrage. En réalité, c'est RDC qui conserve son mandat dans cette haute juridiction. Notre prédécesseurs dans cette haute juridiction, c'est bien Robert Safari. Et donc, nous sommes dans la grande joie de pouvoir continuer sur sa vision".

Mon sentiment, a-t-il renchéri, est également celui de gratitude à l'égard de la République démocratique du Congo, à commencer par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, le gouvernement ainsi que toutes les hautes autorités judiciaires qui ont soutenu ma candidature. Je rends hommage à toutes ces autorités et dont l'action est très visible".

Le juge sortant, Robert Safari, a de prime à bord, exprimer toute sa gratitude aux plus hautes autorités de la RDC qui ont fait confiance à sa modeste personne pour faire de lui le tout premier congolais à occuper un poste important au sein de l'Ohada et notamment au sein de la Cour commune et d'arbitrage de l'Ohada.

"Je voudrais également féliciter Mme la ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des sceaux, Rose Mutombo Kiese, qui a conduit ce processus pour l'élection de mon compatriote, Jean-Marie Kambuma, au poste de juge à la Cour commune et d'arbitrage de l'Ohada. Tout au long de mon mandat, j'ai essayé de représenter dignement notre pays au sein de la Cour commune et d'arbitrage de l'Ohada. J'ai fini mon mandat au poste de premier vice-président. Je rentre donc au pays avec le sentiment du devoir accompli".