Congo-Kinshasa: Paix à Beni - Le général major John Mulubi appelle la population à collaborer avec l'armée

La population de Beni devrait collaborer et à soutenir les Forces armées de la RDC (FARDC) dans la recherche de la paix dans la région de Beni au Nord-Kivu. Le général major à la retraire, Joseph Mulubi Bin Mwemedi, conseiller du ministre de la Défense nationale et anciens combattants en charge des opérations civiles et militaire a lancé cet appel le vendredi 15 avril à Beni.

" Les opérations civilo-militaires, c'est une structure qui met ensemble les militaires et les civils à la recherche d'un objectif : la recherche de la paix. Cette situation ne s'est pas tellement détériorée mais on a constaté qu'il y a eu relâchement de ceux qui doivent faire ce métier-là. Raison pour laquelle la hiérarchie a trouvé bon de nous envoyer pour essayer de redynamiser cette structure ", a expliqué le général Joseph Mulubi Bin Mwemedi, lors de sa rencontre avec les professionnels de médias de la ville de Beni.

Pour lui, la collaboration entre les civils et les militaires permettra d'ouvrir une voie à la paix, dans cette région qui fait face à l'activisme des groupes armés notamment les ADF :

" Le message est de demander à la population civile de continuer à soutenir son armée et surtout en ce moment critique dont la situation n'est pas bonne dans ce coin du pays et la population civile doit nécessairement accompagner son armée dans le cadre de la recherche de cette paix que nous sommes en train de courir derrière. Ce que je peux demander pour le moment, c'est une franche collaboration entre la population civile et les militaires parce que nous sommes tous les fils de ce pays. Et nous n'avons pas deux pays, nous n'avons pas un autre pays, nous avons que la République Démocratique du Congo comme pays ", a-t-il précisé.

Le général Major à la retraite, Joseph Mulubi est en tournée depuis le 05 avril, dans la partie Est du pays afin d'échanger avec toutes les couches de la population sur les relations civilo-militaires.