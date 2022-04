Afrique: Naufrage du cargo guinéen XELO - WWF-Afrique du Nord appelle à protéger les marins et les consommateurs

Tunis — Le naufrage du tanker guinéen XELO transportant 750 tonnes de gazole au large de Gabès (Sud de la Tunisie) laisse craindre une nouvelle catastrophe environnementale dans la région, a alerté, samedi le Fonds mondial pour la nature, WWF Tunisie.

Face à ce risque, le bureau du Fonds mondial pour la nature, WWF-Afrique du Nord a appelé à actualiser régulièrement les données sur les fuites des hydrocarbures et à en informer les marins et les exploitants du domaine maritime d'une manière instantanée.

Le Fonds mondial pour la nature a par ailleurs appelé à activer les commissions de lutte contre les catastrophes dans les gouvernorats de Gabès, Sfax et Médenine et à optimiser la coordination entre elles.

Le Fonds a aussi invité les marins pêcheurs à éviter de mettre leurs filets dans et aux alentours des zones touchées par les fuites et à suivre les instructions de l'autorité de tutelle pour préserver leurs équipements et la santé des consommateurs.

Le Fonds a , en outre, estimé nécessaire de mobiliser les experts de l'Institut national des Sciences et Technologies de la Mer pour étudier les dégâts environnementaux que ce naufrage pourrait induire sur l'environnement marin et les ressources halieutiques et sur l'activité de pêche et les revenus des pêcheurs.

Le Fonds a exhorté la Direction de l'Hygiène du Milieu et de la Protection de l'Environnement à contrôler les produits de la mer de la région pour préserver la santé des consommateurs.

WWF Tunisie a rappelé que la zone touchée est une zone de pêche pour plus de 600 pêcheurs originaires de Ghannouch et des régions avoisinantes. Elle est aussi une partie du Golfe de Gabès qui constitue la source de revenus pour plus de 34000 pêcheurs. Ce Golfe fait face, depuis des décennies, à plusieurs problèmes de pollution.

WWF-Afrique du Nord a indiqué qu'il coordonnera avec ses partenaires locaux et nationaux pour surmonter cette crise.